Dưỡng trắng da an toàn trong mùa nắng

Dermaceutic Laboratoire được sản xuất tại Pháp, là đối tác của hơn hàng nghìn đơn vị thẩm mỹ trên toàn thế giới. Dermaceutic nằm trong top các thương hiệu dẫn đầu về việc phát triển dòng dược mỹ phẩm bằng việc kết hợp các thành phần hoạt chất cao cấp trong da liễu thẩm mỹ.

Với chiết xuất tự nhiên cùng công thức mới giúp cho việc dưỡng trắng da đạt hiệu quả cao, các chuyên gia da liễu của Dermaceutic Laboratorie đưa ra khuyến nghị dưỡng trắng thích hợp trong mùa hè.

Các loại kem dưỡng da có thành phần vitamin C sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc dưỡng trắng da.

Sữa rửa mặt chứa Hyaluronic Acid (HA), Acid Glycolic (AHA)

Acid Glycolic là axit trái cây có nguồn gốc từ mía, nho và chiết xuất củ cải đường, có công dụng loại bỏ tế bào chết, tế bào sừng hóa giúp cải thiện cấu trúc, tông màu da và rãnh nhăn, sẹo mụn. Ngoài ra, Acid glycolic còn dưỡng ẩm bằng các kích thích sản xuất Acid Hyaluronic - đây là hoạt chất quan trọng trong việc dưỡng ẩm và trẻ hóa làn da, duy trì độ đàn hồi cho da khỏe săn chắc.

Việc tìm kiếm và sử dụng đúng loại sữa rửa mặt phù hợp là bước đầu tiên hiệu quả để có một làn da sáng rạng rỡ và khỏe mạnh từ sâu bên trong. Bạn nên sử dụng mỗi ngày 2 lần vào sáng, tối để làn da sạch sẽ và dễ hấp thụ dưỡng chất ở các bước dưỡng da tiếp theo.

Kem dưỡng trắng chứa Vitamin C

Chức năng chủ yếu của Vitamin C là kích thích sản sinh collagen, một loại protein chính của cơ thể. Việc sử dụng 500mg Vitamin C và Vitamin E mỗi ngày sẽ giúp tăng 20% khả năng chống nắng của da, tăng 15-20% độ trắng sáng cho da chỉ trong 8 ngày.

Vì thế, kem dưỡng da có thành phần vitamin C sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc dưỡng trắng, tăng khả năng miễn dịch, đề kháng, chống oxy hóa cho làn da khỏe mạnh và chống lão hóa. Các bạn nữ nên sử dụng kem dưỡng có thành phần vitamin C vào mỗi buổi tối. Để đẩy nhanh quá trình dưỡng trắng, có thể sử dụng kem dưỡng vào buổi sáng, bạn cần sử dụng kem chống nắng để dưỡng trắng da an toàn.

C25 Cream với 25% tinh chất vitamin C ổn định, được sử dụng cho làn da không đều màu và tối màu, dưỡng trắng và chống oxy hóa hiệu quả. Kem dưỡng còn có vitamin A, B5, E giúp bổ sung cải thiện cấu trúc da, mang lại cho bạn một làn da trắng sáng, mịn màng tươi trẻ.

Sun Ceutic với chỉ số SPF 50 giúp bạn chống tia UVA/UVB mạnh mẽ, giữ ẩm và ngăn ngừa lão hóa da.

Sử dụng kem chống nắng mọi lúc, mọi nơi

Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây nên nhiều vấn đề về da như sạm, thâm, không đều màu. Khi ánh nắng mặt trời tác động trực tiếp đến vùng da sẽ gây ra nhiều tác hại. Tia UVB tác động lên lớp thượng bì của da gây ra việc sản sinh hắc tố melanin tạo thành các triệu chứng về da như rối loạn sắc tố, sạm, nám, tàn nhang. Tia UVA tác động vào sâu bên trong da, gây tổn thương tế bào liên kết như collagen và elastin gây nên tình trạng lão hóa.

Dựa trên nguyên lý kết hợp đồng thời 2 bộ lọc hóa học và vật lý, Sun Ceutic 50 với chỉ số SPF 50 giúp bạn chống tia UVA và UVB mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi các tác hại từ ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, Sun Ceutic 50 còn giúp bạn giữ ẩm, duy trì và bảo vệ hoạt động của sợi collagen và elastin trong da.

Bộ sản phẩm dưỡng da Dermaceutic.

Ngoài các bước cơ bản trong quá trình dưỡng trắng da ở trên, chị em còn có thể kết hợp với việc đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết, sử dụng serum chuyên sâu… tùy theo từng nhu cầu. Trong quá trình dưỡng trắng da, bạn cần uống nhiều nước lọc và trái cây, rau xanh. Việc kết hợp chăm sóc da từ bên trong lẫn bên ngoài sẽ giúp bạn sở hữu một làn da trắng sáng và thân hình khỏe mạnh.

Với dòng dược mỹ phẩm cao cấp từ Dermaceutic Laboratorie, Công ty Làn da Việt sẽ đồng hành cùng phái đẹp trong quá trình nâng niu, chăm sóc làn da.

(Nguồn: Làn Da Việt và Dermaceutic Việt Nam)