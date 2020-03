Ca sĩ Đức Tuấn hát 'Nghìn trùng xa cách' tưởng nhớ Thái Thanh - thần tượng âm nhạc lớn nhất của anh, tối 28/3.

Đức Tuấn dành số đầu của chuỗi minishow trực tuyến để tưởng niệm danh ca vừa qua đời. Ca sĩ chọn bài Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy sáng tác) làm tiết mục đầu tiên. Nhạc phẩm từng gây tiếng vang với giọng ca Thái Thanh, được con gái bà - Ý Lan - hát trong lễ đưa tiễn cố danh ca hôm 26/3.

Đức Tuấn hát tưởng nhớ danh ca Thái Thanh Đức Tuấn hát 'Nghìn trùng xa cách' (sáng tác: Phạm Duy) tối 28/3. Video: Facebook. Đức Tuấn cho biết Thái Thanh là danh ca có ảnh hưởng nhất với anh. Tám tuổi, khi nghe bà hát Buồn tàn thu (Văn Cao) qua băng cassette, anh đã thuộc lòng dù chưa hiểu hết nội dung ca khúc. Lớn lên, khi thu âm các album Phạm Duy, anh nghiên cứu kỹ lối hát của bà để học hỏi. Vài năm trước, anh lần đầu gặp bà tại Mỹ trong một chuyến lưu diễn và chụp hình lưu niệm cùng bà. "Được gặp, trò chuyện với cô Thái Thanh là diễm phúc mà ca sĩ trẻ như chúng tôi hiếm ai có được. Giọng hát của cô sẽ là hành trang theo tôi suốt cuộc đời", anh nói.

Ở các tiết mục tiếp theo, ca sĩ trình bày những nhạc phẩm đã đóng đinh tên tuổi Thái Thanh, như Mùa thu không trở lại (Phạm Duy), Buồn tàn thu (Văn Cao)... Anh hát theo kiểu acoustic (thiên về nhạc cụ mộc) để phù hợp với chất lượng âm thanh truyền tải qua livestream. Ở tiết mục Ô mê ly (Văn Phụng), anh hát với phong cách sôi nổi, vui tươi, hy vọng giúp người nghe xua tan không gian trầm lắng giữa thời dịch.

Ca sĩ Đức Tuấn bên cố danh ca Thái Thanh. Bà qua đời ngày 17/3 tại Mỹ, thọ 86 tuổi. Bà là một trong những gương mặt ảnh hưởng sâu sắc nhất trong nền tân nhạc Việt Nam bởi tài năng, tình yêu bền bỉ, trọn vẹn dành cho âm nhạc.

Series mới là cách Đức Tuấn hưởng ứng lời kêu gọi "stay at home" (ở nhà) và "social distancing" (giữ "khoảng cách xã hội") để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước Covid-19. Theo anh, làm liveshow trực tuyến có nhiều ưu điểm như dễ tương tác khán giả qua phần bình luận, giúp nghệ sĩ và fan gần gũi hơn... Anh tổ chức mỗi tuần hai buổi với chủ đề riêng. Ngày 1/4, anh dành số tiếp theo để tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân 19 năm ngày ông mất.

Hình thức "liveshow trực tuyến" đang được nhiều ca sĩ hưởng ứng. Hôm 27/3, Mỹ Linh làm khách mời cho số mới nhất của Music Home - series âm nhạc trực tuyến do nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn chỉ đạo nghệ thuật. Tuấn Hưng và Khắc Việt tổ chức show Live in Sweet Home - diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần. Đình Bảo làm series The Story với nhiều tiết mục quay tại Đà Lạt, đăng định kỳ lên kênh Youtube của anh.

Tam Kỳ