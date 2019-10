Drake nói bị cha ruột bôi nhọ

Rapper Drake cho biết cha ruột thêu dệt sự thật trên truyền thông về anh để trục lợi.

Ngày 9/10, nam ca sĩ đăng bài viết trên Instagram về các phát biểu của cha - ông Dennis Graham - trong một bài phỏng vấn gần đây. "Tôi thức dậy và thấy tổn thương. Cha tôi sẵn sàng nói mọi thứ để kiếm tiền. Tôi buồn vì gia đình trở thành thế này. Mỗi bài hát của tôi đều lấy cảm hứng từ sự thật và đôi khi chúng khiến người khác khó chịu", Drake viết trên trang cá nhân.

Drake (trái) đưa cha - Dennis Graham (phải) - dự Billboard Music Awards 2017. Ảnh: Billboard.

Trong sự nghiệp, Drake có nhiều ca khúc nói về việc cha mẹ ly dị hay bị ông Dennin bỏ mặc suốt thời thơ ấu. Mới đây, trên chương trình phát thanh của ca sĩ Nick Cannon, ông Dennis nói quan hệ với Drake vẫn tốt và con trai cố tình thêu dệt những câu chuyện trên để tăng doanh số bán nhạc. "Tôi vẫn luôn ở bên con. Khi tôi phàn nàn việc các bài hát sai sự thật, Drake nói điều đó giúp việc bán đĩa hiệu quả hơn", ông Dennis cho biết.

Drake là rapper, ca sĩ người Cannada, ghi dấu ấn với các album Nothing Was the Same (2013) hay Views (2016). Theo Forbes, anh hiện thuộc nhóm sao hip hop giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng khoảng 150 triệu USD.

MV 'Work' - Rihanna feat Drake Drake hát "Work" cùng Rihanna. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo USA Today)