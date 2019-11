Doxa SUB - đồng hồ cho thợ lặn

Doxa SUB có vỏ bầu dục, mặt số màu cam, kim phút to bất thường, viền bezel có khắc "Bảng tham khảo lặn không giảm áp", dây hạt gạo.

Ra đời vào năm 1967, Doxa là dòng đồng hồ được tạo ra để dành cho thợ lặn. Hàng thập niên sau, thợ lặn ca tụng, người sưu tập săn đón, Doxa Sub sánh vai cùng một số thương hiệu đồng hồ lặn tiên phong khác.

Doxa Sub có thiết kế khác biệt cùng nhiều tính năng.

Câu chuyện về Doxa Sub

1964, dự án Doxa Sub bắt đầu, lãnh đạo bởi Urs Eschle, người đứng đầu bộ phận phát triển sản phẩm tại Doxa, các chuyên gia đồng hồ và đặc biệt là Claude Wesly - thợ lặn danh tiếng thời đó.

Khởi đầu với số 0, nhóm phát triển Doxa buộc phải làm ra thứ chưa từng có. Họ chọn vỏ hình bầu (tonneau) bằng thép không gỉ nguyên khối. Ngoài bền bỉ, nó còn làm chệch hướng bất kỳ áp lực trực tiếp vào núm chỉnh, từ đó tăng độ bền cho điểm yếu này.

Đến mặt số, sau hàng nghìn thử nghiệm của Doxa bởi thợ lặn ở hồ Neuchâtel, Thụy Sĩ, màu cam được công nhận là có thể thấy rõ ràng hơn cả, khi thiếu sáng và dạ quang không hoạt động.

Còn kim phút to bất thường so với kim giờ vì dưới nước, thợ lặn không xem giờ, họ chỉ xem phút và giây. Như vậy, kim phút to sẽ gây chú ý hơn, giúp đọc nhanh hơn. Dây hạt gạo có thể co dãn độ rộng, chống rơi khi đeo bên ngoài bộ đồ lặn, lặn sâu xuống nước.

Nhưng mọi thứ trên vẫn chưa đủ, chưa thể giúp Doxa tạo ra sự khác biệt trong cuộc chơi bị bão hòa bởi các ông lớn. Với mục tiêu hàng đầu là sự an toàn, ý tưởng đã nảy sinh lúc họ nhận ra rằng, sơ sẩy thời gian, thợ lặn sẽ chết vì cạn oxy hoặc bệnh giảm áp (hiện tượng Nitơ làm tắc nghẽn mạch khi nổi lên đột ngột mà không thực hiện kỹ thuật giảm áp).

Vậy là "Bảng tham khảo lặn không giảm áp" trên viền bezel ra đời. Nó cho thợ lặn biết, ngay lập tức, lặn ở độ sâu nào, trong bao lâu sẽ không cần trải qua bước giảm áp.

Nhiều thợ lặn danh tiếng đã tham gia phát triển Doxa Sub.

3 năm sau, Doxa Sub 300T (lặn sâu 300m) được công bố tại Baselworld 1967, tin dùng bởi quân đội Thụy Sĩ và nhiều đơn vị lặn khác. Cả thợ lặn huyền thoại Jacques Cousteau, đồng phát minh ra bộ lặn bình khí cũng thích sản phẩm này, đến nỗi tự đàm phán phân phối độc quyền cho công ty riêng, US Divers.

Ảnh hưởng của Doxa Sub đến lịch sử đồng hồ lặn hiện đại vẫn chưa dừng lại ở đó. Họ tiếp tục phát triển đáng kể về độ chịu nước, khả năng chịu khí helium trong nước biển, bằng cách hợp tác với đối thủ Rolex, Doxa đồng phát minh van thoát Helium vào năm 1969, thay đổi cả ngành đồng hồ lặn từ đó về sau.

Loại đồng hồ này cho phép lặn xuống rất sâu mà không sợ khí helium xâm nhập và làm mặt kính "nổ tung", không biến đồng hồ trở nên khổng lồ.

Doxa Sub vẫn có đủ những yêu cầu của đồng hồ lặn như chịu nước lặn sâu, độ bền, độ chính xác, dạ quang... Ngoài màu cam, các màu có chức năng tương tự như xanh, vàng hay tương phản như đen, bạc, xanh hải quân cũng được người dùng quan tâm và yêu thích.

Tên gọi của các màu sắc có trên Doxa Sub.

Di sản và kế thừa

Ngày nay, Doxa Sub cổ được xem là món đồ quý với các tay chơi đồng hồ, bởi vì sản phẩm này được chế tạo cho riêng thợ lặn - một nhóm người rất ít với số lượng hạn chế.

Góp mặt trực tiếp vào tiêu chuẩn hiện đại, đồng hồ lặn Doxa Sub không chỉ được nhiều người biết đến, còn là vật phẩm cho thợ lặn, người sưu tập, với câu chuyện hấp dẫn và dáng vẻ khác biệt.

