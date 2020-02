Đồng nghiệp sốc khi nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời

Hà NộiCa sĩ Hiền Anh, Đăng Dương cùng nhiều đồng nghiệp sốc trước tin nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm chết tối 18/2.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi) bị anh vợ - Dương Quang Bình (43 tuổi), có biểu hiện "ngáo đá" - đột nhập vào nhà đe dọa và đâm chết. Ca sĩ Hiền Anh nói cô biết tin khoảng nửa đêm, phải liên hệ với nhiều bạn bè tại Học viện Âm nhạc Quốc gia để xác nhận. "Đến bây giờ tôi vẫn còn sốc. Anh Dũng là người sống hiền lành, tử tế nhưng bị cướp đi tính mạng một cách oan nghiệt", cô nói.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Mạnh Dũng. Ảnh: FBNV.

Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, là soloist (nghệ sĩ độc tấu), Phó đoàn trưởng đoàn Hát, Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam. Anh cộng tác giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú hồi tháng 8/2019. Vũ Mạnh Dũng được khán giả biết tới qua nhiều ca khúc Tình ca (Hoàng Việt), Bài ca xây dựng (Hoàng Vân), Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh)...

Cố nghệ sĩ được nhiều đồng nghiệp, bạn bè khen ngợi là người tài năng, hòa đồng, khiêm tốn, luôn trau dồi bản thân và giúp đỡ mọi người.

Huyền Nga - đạo diễn Opera của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam - nói Mạnh Dũng là nghệ sĩ hiếm có của nền Opera nước nhà. Anh sở hữu chất giọng đẹp, kỹ thuật tốt và khả năng hóa thân vào nhân vật. Trong tất cả nhạc kịch do nhà hát dàn dựng từ năm 2000 đến nay, anh đều đóng chính: The Magic flute, Cosi fan tutte của W.A.Mozart, Porgy and Bess của Gershwin, La Boheme của Puccini... "Sẽ rất khó để kiếm được người thay thế Vũ Mạnh Dũng", chị nói. Tại cơ quan, Huyền Nga và Mạnh Dũng có quan hệ thân thiết trong công việc lẫn ngoài đời. Hai bên gia đình gắn bó, thường xuyên tụ tập, giúp đỡ nhau. Chị cho biết đồng nghiệp có bốn con, con trai út vừa sinh cách đây hai tháng.

Hiền Anh là đàn em khóa dưới của Vũ Mạnh Dũng tại trường nhạc. Cả hai không hoạt động cùng nhau nhưng cô luôn được đàn anh góp ý về chuyên môn, ủng hộ khi có sản phẩm mới. Với cô, Vũ Mạnh Dũng là người đam mê dòng nhạc thính phòng dù cuộc sống mưu sinh gặp nhiều khó khăn. Ngồi xem lại những hình ảnh đàn anh biểu diễn trên sân khấu, vui đùa với các con, cô không cầm được nước mắt.

Ca sĩ Đăng Dương (giữa) và nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (áo xanh) trên sân khấu. Ảnh: Đ.D.

Ca sĩ Đăng Dương chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cùng Vũ Mạnh Dũng biểu diễn vở nhạc kịch Cây sáo thần dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của W.A.Mozart năm 2006. Anh viết: "Dũng là nghệ sĩ tôi rất trân trọng và yêu quý. Cậu ấy hiền lành, đức độ, khiêm tốn và là giọng hát đẹp của Opera Việt Nam".

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, ca sĩ Phúc Tiệp, Lương Hải Yến, Tân Nhàn... bày tỏ đau buồn khi chia tay một đồng nghiệp sống hết lòng vì nghề. "Opera Việt Nam mất đi một nghệ sĩ tài năng và chúng ta mất đi một người bạn đáng mến", Quang Long nói.

Nghệ sĩ bàng hoàng khi Vũ Mạnh Dũng qua đời Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng biểu diễn dịp Quốc khánh. Video: Youtube.

Hiểu Nhân