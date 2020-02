Donald Trump mỉa mai chiến thắng của 'Parasite'

MỹTổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng khi "Parasite" thắng giải "Phim hay nhất" tại Oscar 2020.

Ngày 20/2, trong buổi vận động tranh cử nhiệm kỳ mới tại thành phố Colorado Springs, Donald Trump nói: "Oscar năm nay tệ đến mức nào. Chiến thắng thuộc về một bộ phim Hàn Quốc. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chúng ta gặp đủ vấn đề về mặt thương mại với nước này. Thế rồi họ trao cho Hàn Quốc danh hiệu phim hay nhất năm. Điều đó có ổn không? Tôi không biết".

Donald Trump chê chiến thắng của 'Parasite' ở Oscar Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không hài lòng với chiến thắng của "Parasite" ở Oscar 2020, trong buổi vận động ở Colorado Springs. Video: Global News.

Donald Trump nói Parasite chỉ phù hợp giải thưởng "Phim quốc tế hay nhất". Ông bày tỏ mong muốn đưa các phim Gone With the Wind, Sunset Boulevard trở lại. Trên Twitter, Neon - đơn vị phát hành Parasite tại Mỹ - dẫn lại phần phát biểu của Donald Trump, viết: "Dễ hiểu thôi, vì ông ấy không thể đọc phụ đề".

Tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-Ho thắng lớn tại Oscar 2020 với bốn giải, trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên được vinh danh "Phim hay nhất" và "Phim quốc tế hay nhất".

Theo New York Times, giải thưởng của Parasite phản ánh tư duy mới của Viện Hàn lâm - không còn chú trọng những câu chuyện về người da trắng trên màn ảnh. Vài năm qua, cơ quan này tích cực mời số lượng lớn nữ giới, người nước ngoài hoặc không phải da trắng tham gia để tăng sự đa dạng về góc nhìn, quan điểm điện ảnh.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến việc bị Brad Pitt mang ra làm chủ đề chế giễu tại lễ trao giải Oscar: "Tôi không bao giờ hâm mộ anh ta. Brad Pitt lên sân khấu và có một màn phát biểu kiểu tiểu nhân tỏ ra thông minh". Ngày 10/2, khi nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc", Brad Pitt bênh vực Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người thường phản đối các chính sách của Donald Trump. Anh chế giễu buổi luận tội Tổng thống Trump quá ít nhân chứng. Brad Pitt đùa rằng muốn Quentin Tarantino làm phim về chuyện này và sáng tạo một cái kết khác có hậu hơn.

*Xem thêm: Thông điệp chính trị, xã hội của Oscar 2020

Brad Pitt nhận giải Nam phụ Brad Pitt nhận giải nam phụ tại Oscar 2020. Video: ABC.

Nhiều sao Hollywood bày tỏ quan điểm chính trị khi nhận các giải thưởng lớn như Oscar, Quả Cầu Vàng hay Grammy. Trong quá khứ, tổng thống Donald Trump thường bị giới sao chỉ trích, đặc biệt vì các chính sách phân biệt đối xử với người nhập cư.

Đạt Phan (theo Variety, Reuters)