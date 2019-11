'Doctor Sleep' pha trộn chất kinh dị và siêu năng lực

Các nhân vật trong "Doctor Sleep" vừa bị thực thể ma quái ám ảnh, vừa đánh nhau bằng tâm linh giống dị nhân.

Doctor Sleep tiếp nối chuyện diễn ra trong The Shining - phim kinh điển năm 1980. Sau sự kiện kinh hoàng tại khách sạn Overlook, cậu bé Dan bị sang chấn tâm lý dù đã thoát nạn. Dan dần làm quen với năng lực thấu thị của bản thân, phát triển khả năng giao tiếp thông qua tâm trí. Dan lớn lên (lúc này do Ewan McGregor đóng), tìm được công việc tại trung tâm điều dưỡng, dùng khả năng của mình giúp những người sắp chết khuây khỏa.

Anh dần kết nối với Abra (Kyliegh Curran đóng) - cô bé có cùng khả năng. Abra đang rơi vào tầm ngắm của True Knot - những kẻ chuyên săn đuổi, hấp thụ năng lực những đứa trẻ có khả năng thấu thị nhằm kéo dài tuổi thọ. Abra và Dan hợp sức chống lại True Knot, đứng đầu là Rose The Hat (Rebecca Ferguson đóng).

Doctor Sleep (Ký ức kinh hoàng) Trailer phim.

Tác phẩm mới khai thác yếu tố kinh dị từ bối cảnh, các thực thể kỳ lạ, sự rùng rợn từ cảnh nhóm kẻ xấu hành hạ nạn nhân. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào diễn biến tâm lý như trong The Shining, tác phẩm nghiêng về chất hành động, truy đuổi, gợi nhớ đến các phim siêu anh hùng. Hai tuyến nhân vật trong Doctor Sleep đều có siêu năng lực và thường có những màn đối đầu trực diện với tốc độ nhanh, xen kẽ giữa việc đấu trí qua khả năng thấu thị với việc hạ gục đối thủ bằng những vũ khí sát thương cao.

Dan Torrance là nhân vật trung tâm, có chức năng dẫn dắt câu chuyện. Trên CinemaBlend, Stephen King chia sẻ động lực để ông viết nên phần mới cho bộ tiểu thuyết là mong muốn được nói về Dan khi lớn lên. Trong Doctor Sleep, Dan không thể thoát khỏi những ám ảnh, mộng mị kinh hoàng năm xưa, trở nên mê rượu chè, không thể tập trung. Chỉ khi kết nối cùng Abra, Dan mới tìm được mục đích sống rõ nét. Những cảm xúc của nhân vật này được thể hiện khá tròn qua diễn xuất của tài tử Ewan McGregor.

Một cảnh trong "The Shining" (trái) và "Doctor Sleep" (phải). Ảnh: Warner Bros.

Giống The Shining, Doctor Sleep được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Hai phần của bộ tiểu thuyết này ra đời cách nhau 36 năm, lần lượt vào năm 1977 và 2013. Trên Slashfilm, Trevor Macy - nhà sản xuất của Doctor Sleep - nói êkíp cố gắng kế thừa, dung hòa giữa tiểu thuyết cùng tên và bản phim The Shining (vốn khá khác truyện gốc).

Phần mới có nhiều cảnh quen thuộc trong The Shining, tiêu biểu như đoạn Dan đạp xe trong hành lang khách sạn Overlook, cảnh người đàn bà trong bồn tắm, hai bé gái song sinh, hay cảnh Jack cầm rìu truy đuổi. Lúc này, góc máy và thiết kế bối cảnh gần như tương đồng phim cũ. Bên cạnh đó, các nhà làm phim cũng tái hiện những cảnh ấn tượng trong The Shining - với sự thay đổi vai trò các nhân vật mới tương ứng câu chuyện trong Doctor Sleep, như cảnh hai nhân vật giằng co ở cầu thang hay truy đuổi trong mê cung phủ tuyết.

Âm nhạc và thiết kế bối cảnh trong Doctor Sleep có sự kế thừa từ phần trước. Phần mới sử dụng lại một số giai điệu - vốn gắn liền phần trước - nhằm tái hiện không khí ám ảnh, tạo sự gắn kết giữa hai phần phim. Bối cảnh tại khách sạn Overlook trong Doctor Sleep được thiết kế giống trong The Shining, đặc biệt là phần nội thất với những chi tiết nhỏ như thảm lót sàn hay vết nứt trên khung cửa.

Doctor Sleep cũng tái hiện những cảnh toàn ấn tượng của The Shining như đoạn lấy góc nhìn từ trên cao bám theo chiếc xe của nhân vật (aerial tracking shot) trên đường lên khách sạn Overlook, hay cảnh thu góc nhìn từ mặt đất lên không trung (zoom out) ở mê cung.

Rebecca Ferguson trong vai ác. Ảnh: Warner Bros.

Ở tuyến phản diện, Rose The Hat gây ấn tượng với vẻ quyến rũ nhưng sẵn sàng ra tay tàn bạo. Ả xứng đáng với vai trò lãnh đạo của True Knot, với khả năng thuyết phục và thu nạp những thành viên nguy hiểm. Một số cảnh Rose bộc lộ cảm xúc với chiến hữu giúp nhân vật "đời" hơn, không bị sa vào lối mô tả kẻ ác một chiều. Đảm nhận vai này là Rebecca Ferguson - diễn viên nổi tiếng với vai "đả nữ" trong loạt phim Mission: Impossible.

Tuy có nền tảng tốt, Doctor Sleep chưa phải tác phẩm xuất sắc. Việc giới thiệu hệ thống nhân vật đông khiến cho phần đầu của phim khá lộn xộn. Nhân vật Abra được mô tả quá mạnh từ đầu khiến một số cảnh phim thiếu kịch tính. Một số tình tiết được giải thích quá rõ ràng, cố gắng hợp lý hoá câu chuyện, khiến tác phẩm đánh mất sự mơ hồ, khó đoán của The Shining. Hai tuyến nhân vật thiện ác phân chia rõ ràng, phim trở nên dễ đoán vì tương đồng nhiều bộ phim hành động hiện nay.

Đạo diễn kiêm biên kịch của phần phim mới là Mike Flanagan. Flanagan được đánh giá là một nhà làm phim "mát tay" ở thể loại kinh dị. Anh gây dấu ấn trong những bộ phim có chất lượng như Hush, Ouija: Origin of Evil, đặc biệt là Gerald's Game - một tác phẩm cũng chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King. Doctor Sleep nhận được những ý kiến trái chiều sau khi ra mắt. Trang IGN đánh giá bộ phim là sự nối tiếp xứng đáng của The Shining. Trong khi đó, The Wrap và The Playlist cho rằng sự cố gắng pha trộn để làm hài lòng những người yêu thích tiểu thuyết của Stephen King lẫn phim The Shining đã làm hại tác phẩm mới.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với tựa Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng và nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi).

Minh Dương