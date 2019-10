Đồ da đậm chất Bottega

Ngay khi bắt tay thiết kế cho mùa mốt chớm thu đầu năm nay, Daniel Lee đã để lại dấu ấn bằng chiếc túi The Pouch. Đúng với cái tên The Pouch, chiếc xắc tay ngoại cỡ gây ấn tượng bởi những nếp gấp mềm mại bằng da bao phủ lấy phần khung cứng, tạo nên một tổng thể dạng tròn mềm mại. Tuy có bề ngoài tươi trẻ và hiện đại (hoàn toàn khác biệt với những gì mọi người vẫn nhìn nhận về Bottega Veneta) nhưng chất liệu làm nên chiếc The Pouch vẫn đảm bảo tính sang trọng của nhà mốt khi được làm từ các chất liệu cao cấp như da bê nhung đan Intrecciato, da bê mịn và Cocco Souple.