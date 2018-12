Việc ứng dụng công nghệ trong chương trình cho thấy sự thức thời, cập nhật xu hướng và là sự tiên phong của êkíp thực hiện. Vì tất cả đều được truyền trực tiếp đến khán giả nên hình ảnh, âm thanh đều trau chuốt, kỹ lưỡng.

Đinh Mạnh Ninh cho thấy hình ảnh một ca sĩ trẻ năng động, văn minh trong âm nhạc và cách trình diễn. Trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, nam ca sĩ thể hiện 14 tiết mục. Ngoài những ca khúc quen thuộc như Mùa yêu đầu, Hà Nội trà đá vỉa hè, rất nhiều ca khúc mới được trình diễn như In the music tonight do chính anh sáng tác, Cầu hôn, I Miss You, Biển, Sống thật, Khát khao… do anh kết hợp cùng Hồng Kiên.

Trong hình, Đinh Mạnh Ninh biểu diễn cùng Hà Lê.