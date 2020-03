Diệu Hoa cho 3 con ở lại Mỹ giữa Covid-19

Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa gọi sang New York mỗi ngày để dặn ba người con giữ sức khỏe, hạn chế ra đường thời dịch.

Trước khi Covid-19 lan rộng tại đây, con trai út của chị - Hoàng Phi - học Đại học Washington ở Seattle. Diệu My (con cả) làm cho một công ty tư vấn tài chính còn Diệu Ly là sinh viên chuyên ngành marketing - truyền thông của New York University. Hơn hai tuần trước, khi bang Washington phong tỏa và trường con trai chị đóng cửa để sinh viên học online, hoa hậu nhắn con trai đến New York ở với các chị trong căn hộ thuê để tiện chăm sóc nhau.

Ba con của hoa hậu Diệu Hoa (từ trái sang): Diệu Ly, Hoàng Phi và Diệu My. Ảnh: Diệu Hoa.

Hiện tại, Diệu Ly và Hoàng Phi duy trì học online hàng ngày còn Diệu My được công ty cho làm việc tại nhà. Diệu Hoa nói hàng ngày, chị nhắc nhở ba con hạn chế ra ngoài, nếu bắt buộc đi đâu phải đeo khẩu trang dù nhận ánh mắt khó chịu của người bản xứ.

Như nhiều phụ huynh có con du học ở nước ngoài, ban đầu, chị định đưa con về Việt Nam hoặc bay sang Mỹ để bên cạnh chăm sóc. Tuy nhiên, khi nghĩ kỹ, Diệu Hoa quyết định theo dõi con từ xa. Sau cùng, chị quyết định để con ở lại Mỹ vì trở về lại thêm gánh nặng cho đất nước, tốn chi phí cho việc cách ly theo quy định. Diệu Ly cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, điện ảnh. Diệu Ly và Hoàng Phi đang học online tại nhà.

"Việc trở về nước không phải là lựa chọn tốt trong lúc này. Lòng tôi như 'lửa đốt', ngày nào cũng canh giờ để gọi điện cho các con. Chúng kể cho tôi nghe về tình hình sinh hoạt, học hành thông qua mạng xã hội. Các con tôi đã lớn biết cách giữ gìn, bảo vệ sức khỏe để hạn chế khả năng bị lây nhiễm nên tôi cũng trấn an bản thân", Diệu Hoa nói. Điều khiến chị vui là ba con luôn tự lập, thường xuyên gọi điện thoại động viên, nhắn nhủ cha mẹ giữ sức khỏe.

Nhiều nghệ sĩ Việt có con đang ở nước ngoài chung tâm trạng với Diệu Hoa. Phi Nhung và con gái ruột - Wendy Phạm - hơn hai tháng nay không gặp nhau. Wendy làm y tá trong một bệnh viện tại bang California. Mỗi ngày theo dõi tình hình Covid-19 ở Mỹ, ca sĩ đều khóc vì lo cho con. Khi biết Mỹ trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới, chị càng sốt ruột hơn.

Phi Nhung cho biết con gái thường xuyên nhắn tin qua Facbook cập nhật về công việc khi được nghỉ giữa các ca trực. Mỗi ca của con gái chị kéo dài 12 tiếng một ngày. Wendy luôn trấn an mẹ, động viên Phi Nhung đừng lo lắng, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho các con nuôi ở Việt Nam.

Con gái Phi Nhung nhận khẩu trang do mẹ gửi đến bệnh viện. Ảnh: Facebook.

Con gái ca sĩ kể đối diện với áp lực lớn khi hàng ngày tiếp xúc người nhiễm bệnh, luôn có nguy cơ bị lây trong quá trình làm việc tại bệnh viện, còn khẩu trang y tế ngày càng khan hiếm. Vì vậy, chị nhờ một người bạn ở Mỹ tìm cách mua 400 khẩu trang y tế gửi vào bệnh viện cho con và các đồng nghiệp, bệnh nhân. "Tôi thấy tự hào và thương con nhiều. Hiện tại tôi chỉ có thể làm được như vậy cho Wendy. Tôi mong con bé mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này và động viên con yên tâm về mẹ", Phi Nhung nói.

Nghệ sĩ Hồng Vân cũng "ăn không ngon, ngủ không yên" vì con trai chị - Trê Phi - du học ngành đạo diễn, sinh sống tại bang California. "Mấy ngày nay tôi toàn giật mình lúc nửa đêm, điều đầu tiên là sờ vào điện thoại coi tin tức. Tôi lo lắm nhưng không đưa con trai về vì sợ nguy cơ lây nhiểm khi di chuyển", chị nói. Mỗi ngày Hồng Vân đều nhắc nhở con trai không ra khỏi nhà, súc họng bằng nước muối ba lần và dặn dò con trước khi đi ngủ phải nhắn "vẫn khỏe" để chị yên tâm. Ngược lại chị cũng cập nhật tình hình trong nước cho Trê Phi.

Con trai Hồng Vân ở cùng vợ chồng chị gái - Xí Ngầu - tại California. Chị cho biết cũng may có bà sui gia là bạn thân nên chăm lo con chị như con ruột. Chuyện ăn uống đều do bà sui đảm đương nên nghệ sĩ bớt lo lắng phần nào: "Chị ấy xếp hàng vào siêu thị mua rau củ, rồi chạy qua nhà treo ngoài cửa để chị em Trê Phi dùng dần. Ai cũng ý thức tránh tiếp xúc nhau, giữ khoảng cách giao tiếp để bảo vệ bản thân", Hồng Vân nói.

Hai con gái Mỹ Lệ: Misa (phải) và Misu. Ảnh: Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ có hai con gái - Misa (15 tuổi) và Misu (14 tuổi) đang du học ở Đức. Khi dịch bùng nổ ở châu Âu, trường học đóng cửa. "Tôi thương con lắm nhưng phải cố gắng an ủi động viên chúng đợi tình hình dịu bớt, tôi sắp xếp công việc qua thăm con", chị nói.

Hai con gái Mỹ Lệ ở nhà anh trai tại thành phố Lorrach nên ca sĩ bớt lo lắng phần nào. Chị cho biết các con học bài và làm bài tập online với thầy cô giáo mỗi ngày. "Ở Đức hiện tại hàng hóa cung ứng đầy đủ nên tôi không gửi qua thứ gì cả, chỉ gọi điện hỏi han các con thường xuyên", Mỹ Lệ nói.

Trước đó, nhiều sao như diễn viên Diễm My, hoa hậu Thu Hoài, MC Quỳnh Hương... cho biết họ để con ở lại các nước như Mỹ, Anh nhằm tránh di chuyển ở giai đoạn dịch lan nhanh.

Sau khi bùng phát ở Trung Quốc từ tháng 12/2019, Covid-19 xuất hiện ở hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 600.000 người nhiễm bệnh, hơn 27.000 người chết.

Bài hát "Ghen Cô Vy" "Ghen Cô Vy" (Khắc Hưng sáng tác, Khắc Hưng và Min thể hiện) là dự án của Bộ Y tế nhằm tuyên truyền phòng chống Covid -19. Video: Youtube.

Tâm Giao