Diệp Bảo Ngọc đóng phim sau ba năm ở nhà nuôi con

Diễn viên tham gia phần hai sitcom "Gia đình là số một", đóng cùng Quang Tuấn, Diệu Nhi...

Diệp Bảo Ngọc: 'Tôi làm bạn với chồng cũ để con hạnh phúc'

Diệp Bảo Ngọc vào vai người yêu cũ của Tiến Sĩ (Quang Tuấn đóng). Sau nhiều năm không liên lạc, cô tìm cách tiếp cận bạn trai cũ để xin lỗi vì một sai lầm trong quá khứ. Do không can đảm gặp đối phương, cô giả trai, lấy tên Minh Thành và rủ Tiến Sĩ đi nhậu. Cuộc hẹn của hai người bị Diễm My - bạn gái Tiến Sĩ (Diệu Nhi đóng) - quấy rối. Nhiều tình huống oái oăm sau đó xảy đến với bộ ba.

Từ phải qua: Diệp Bảo Ngọc, Quang Tuấn, Diệu Nhi trong một cảnh quay.

Diệp Bảo Ngọc mất hai tiếng để hóa trang giả nam. Cô nhận lời tham gia phim vì tình bạn với đạo diễn Nhật Trung. Phim gần đây nhất cô đóng vai chính là Mật danh Rocker, quay từ năm 2016.

Diệp Bảo Ngọc hóa trang cho tạo hình mới.

Diệp Bảo Ngọc kể sau khi ly hôn diễn viên Thành Đạt, cô ngưng đi diễn, tập trung kinh doanh online để có thêm thời gian ở nhà nuôi con trai - bé Minh Khang. "Lúc trước, tôi thường đóng vai chính trong các phim truyền hình, thu nhập mỗi tháng ở mức ổn nhưng không đủ để nuôi con nhỏ. Tôi muốn vững vàng về kinh tế để đưa bé đi du học, mục tiêu đó sẽ ngoài tầm với nếu chỉ nhận cát-xê từ việc đóng phim", diễn viên 25 tuổi kể về thời gian ngưng hoạt động.

Hiện Diệp Bảo Ngọc sống cùng con trai và bố mẹ, chị em trong một ngôi nhà tại quận 7, TP HCM. Cô dạy con trai sống tự lập, cho bé ở phòng riêng lúc sáu tháng tuổi. Nhờ vậy sau này, mỗi khi mẹ đi xa, bé không mè nheo. Cô thường thức dậy vào 6h sáng để đưa con đến trường, sau đó đến công ty giải quyết công việc. Chiều tối, diễn viên đón con, về nhà chuẩn bị bữa tối bên gia đình. Cô giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ.

Diệp Bảo Ngọc bên con trai.

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993. Năm 2011, cô tham gia cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại và đoạt giải nhất. Cô kết hôn năm 2012 và ly hôn ba năm sau đó. Cô từng đóng các phim Sức nặng tình thâm, Giông tố cuộc đời, Mình cưới thật em nhé, Nỗi đau của hạnh phúc, Ải mỹ nhân, Muôn mặt cuộc đời, Một thời lãng quên...

Gia đình là số một phần 2 (High Kick 2) là phim truyền hình được làm lại từ phiên bản Hàn Quốc. Đây cũng là phần tiếp theo của phim Gia đình là số một bản Việt. Phim gồm các diễn viên: Anh Tuấn (vai Tú Tài), Thế Thành (vai Minh Ngọc), Thúy Diễm (vai Thám Hoa), Quang Tuấn (vai Tiến Sĩ)...

Tam Kỳ