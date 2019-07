Diễn viên 'Willy Wonka and the Chocolate Factory' mất ở tuổi 62

Denise Nickerson, từng đóng nhân vật Violet Beauregarde, chết tại bệnh viện tối 10/7 sau khi lên cơn động kinh.

Theo Hollywood Reporter, người thân thông báo cái chết của bà qua trang cá nhân của các thành viên gia đình. Denise được điều trị bệnh phế cầu khuẩn trong nhiều ngày, trước khi lên cơn động kinh và qua đời tối 10/7. Ước nguyện cuối của Denise là tro cốt bà được nén thành kim cương. Người hâm mộ quyên góp khoản tiền hơn 10.000 USD giúp gia đình chi trả viện phí và thực hiện di nguyện của nữ diễn viên.

Denise Nickerson trước khi chết và khi còn làm diễn viên. Ảnh: IMDB.

Denise Nickerson, sinh năm 1947, tại thành phố New York (Mỹ). Bà từng là diễn viên nhí nổi tiếng với nhân vật Violet Beauregarde trong Willy Wonka and the Chocolate Factory. Trong phim, bà hóa thân thành cô bé bướng bỉnh, xấu tính và luôn nhai kẹo cao su. Nữ diễn viên cũng được biết đến với các vai diễn trong series Dark Shadows, The Eletric Company... Năm 1978, Denise dừng diễn xuất và theo đuổi sự nghiệp y tá.

Theo BBC, Denise từng kết hôn hai lần. Rick Keller - chồng đầu tiên của bà - qua đời vì chứng phình động mạch não vào năm 1983. Diễn viên cưới Mark Willard và có một con trai với ông này. Hai người ly dị vào năm 1998.

Denise Nickerson trong vai Violet phim "Willy Wonka and the Chocolate Factory" Denise Nickerson trong vai Violet phim "Willy Wonka and the Chocolate Factory".

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter, BBC)