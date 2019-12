Diễn viên 'Thư ký Kim sao thế' kết hôn

Seo Hyo Rim, từng đóng "Thư ký Kim sao thế" năm 2018, làm đám cưới khi đang mang thai.

Qua công ty quản lý, Seo Hyo Rim công bố ảnh cưới trong hôn lễ diễn ra ngày 22/12. Người đẹp diện các mẫu váy xếp tầng. Cô mang thai giai đoạn đầu, chú rể là Jung Myung Ho - con trai của diễn viên gạo cội Kim Soo Mi. Jung Myung Ho lớn hơn vợ chín tuổi, hiện làm lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh. Anh còn kinh doanh thực phẩm.

Seo Hyo Rim sánh vai chồng. Ảnh: Osen.

Hôn lễ cử hành riêng tư với sự tham dự của gia đình cùng bạn bè thân thiết. Một số ca sĩ như Jisook, Go Woo Ri, Ivy dự đám cưới, trong đó Ivy hát tặng đôi uyên ương, Jisook bắt được hoa từ cô dâu.

Seo Hyo Rim 34 tuổi, là diễn viên phụ quen thuộc của màn ảnh Hàn, góp mặt trong nhiều tác phẩm như Chuyện tình Sungkyunkwan, Gió đông năm ấy, Thư ký Kim sao thế (vai Choi Seo Jin).

Seo Hyo Rim ngày cưới. Ảnh: Osen.

Mẹ chồng cô - Kim Soo Mi - năm nay 70 tuổi, đóng phim từ thập niên 1970, góp mặt trong gần 100 phim điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc, như Unni is Alive, 4 Legendary Witches, What Happened in Bali, The King and I...

Seo Hyo Rim dự sự kiện Seo Hyo Rim dự sự kiện hồi tháng 10. Video: TV Daily.

Như Anh (theo Osen)