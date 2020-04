Diễn viên 'The Flash' mất ở tuổi 16

Logan Williams - đóng siêu nhân lúc bé trong phim "The Flash" - qua đời ở Canada, hưởng dương 16 tuổi.

Theo Hollywood Reporter, mẹ Logan thông báo anh mất ngày 2/4, ở Port Coquitlam (British Columbia) nhưng không nêu nguyên nhân. Người thân của Logan, bao gồm ông bà, cha mẹ và các cô chú không thể tụ họp để cùng chia buồn, do đang cách ly xã hội trong Covid-19.

Logan Williams (phải) trong "The Flash". Ảnh: CW.

Logan Williams sinh ngày 9/4/2003, có năm vai diễn phim ảnh, nổi bật nhất là trong series The Flash. Ở tám tập phim, anh hóa thân Barry Allen (tức siêu anh hùng Flash) khi còn nhỏ, chưa có siêu tốc độ. Các tác phẩm khác Williams góp mặt là When Calls the Heart, Supernatural, The Whispers và The Color of Rain.

Grant Gustin (trái) chia sẻ ảnh cùng Logan Williams trên trường quay. Ảnh: Instagram.

Grant Gustin - diễn viên đóng Flash lúc lớn - viết trên trang cá nhân: "Xin hãy nghĩ đến cũng như cầu nguyện cho Logan và gia đình trong khoảng thời gian kỳ lạ, khó khăn nhất với tất cả chúng ta. Tôi rất ấn tượng với tài năng và sự chuyên nghiệp của cậu ấy trên trường quay". John Wesley Shipp, Erin Krakow và Mitchell Kummen - một số bạn diễn khác của sao quá cố - cũng bày tỏ thương tiếc.

Logan Williams được xem là diễn viên trẻ triển vọng, đóng phim từ năm 10 tuổi. Năm 2015, anh thắng giải Joey "Nam diễn viên xuất sắc với vai từ 8 đến 12 tuổi trong series" (với The Flash), giải ngôi sao mới ở UBCP/ACTRA Awards.

Ân Nguyễn