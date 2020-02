Diễn viên Thái đóng MV của Hương Giang

Apinya Sakuljaroensuk sinh năm 1990, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Nghệ thuật giao tiếp tại Đại học Rangsit. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2007 với phim điện ảnh "Ploy". Cô góp mặt trong gần 50 tác phẩm, trong số đó kể đến "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân", "Friendship", "Same same but different", "Club Friday The Series"... Diễn xuất tốt giúp cô giành được nhiều giải thưởng như "Sao nữ đột phá", "Nữ diễn viên xuất sắc", "Nữ diễn viên điện ảnh của năm"... Ngoài ra, Apinya làm người mẫu, MC, người chứng thực sản phẩm.