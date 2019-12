Thứ năm, 12/12/2019, 09:28 (GMT+7)

Diễn viên Scotland chết ở tuổi 14

ScotlandDiẽn viên Jack Burns - góp mặt trong các series "One of Us" và "In Plain Sight" - bất ngờ qua đời ở tuổi 14 tại nhà riêng.

Theo Fox News, gia đình và bạn học tiễn đưa Jack ngày 12/12. Cảnh sát cho biết thi thể của Jack được phát hiện tại nhà riêng ở Greenock từ đầu tháng 12 nhưng không tiết lộ nguyên nhân cái chết. Họ loại bỏ khả năng diễn viên bị sát hại. Diễn viên nhí Jack Burns. Ảnh: Elite Academy. "Jack là nguồn cảm hứng với tất cả chúng tôi tại trường. Toàn thể giáo viên và học sinh trường Elite đau buồn trước sự ra đi của em. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới cha mẹ và em trai của Jack", trang chủ của trường Elite chia sẻ. Jack Burns là diễn viên đang lên tại Scotland, xuất hiện trong series In Plain Sight của đài BBC và One of Us của Netflix. Cậu theo học trường múa ballet Elite Academy of Dance tại Greenock. Jack có một em trai - Rory Burns - cũng là diễn viên, đóng series Outlander. Đạt Phan (theo Fox News)