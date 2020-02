Diễn viên Orson Bean qua đời

MỹDiễn viên Orson Bean mất sau một tai nạn ở California tối 7/2, hưởng thọ 91 tuổi.

CNN dẫn lời cảnh sát cho biết Bean đang băng qua đường ở đại lộ Venice, California thì bị một chiếc xe hơi tông trúng rồi ngã. Sau đó chiếc xe khác lại va phải ông. Cảnh sát cho rằng lần va chạm thứ hai khiến Bean tử vong. Họ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài tử Orson Bean. Ảnh: Rex.

Orson Bean sinh năm 1928 tại Burlington, Vermont (Mỹ), nổi danh với show truyền hình To Tell the Truth. Ông là diễn viên, MC, danh hài, nhà văn kiêm nhà sản xuất danh tiếng. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ, ông góp mặt trong hơn 100 bộ phim và chương trình truyền hình, trong đó một số tác phẩm tiêu biểu như Twinky, Burning Down the House, Soccer Dog: European Cup, Alien Autopsy, Oranges, The Equalizer 2...

Orson Bean trải qua ba cuộc hôn nhân. Ông kết hôn lần đầu năm 1956 với nữ diễn viên Jacqueline de Sibour - con gái nhà quý tộc Pháp. Họ có với nhau một con và ly hôn năm 1962. Năm 1965, Bean cưới diễn viên kiêm nhà thiết kế Carolyn Maxwell. Hai người có ba con Max, Susannah, Ezekiel trước khi chia tay năm 1981. Vợ thứ ba tên Alley Mills, kém ông 23 tuổi. Cả hai kết hôn năm 1993 và sống tại Los Angeles.

Hiểu Nhân