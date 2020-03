Diễn viên Mỹ phàn nàn thiếu giấy vệ sinh

Tori Spelling - sao phim "The Beverly Hills, 90210" - nói cả gia đình đang ốm và khổ sở vì không có giấy vệ sinh để dùng.

Ngày 13/3, Tori viết trên Instagram: "Tôi và cả gia đình đều ốm. Trường học thì đóng cửa. Mọi người đều ở trong nhà. Bên ngoài, trời đang mưa lớn và các cửa hàng tạp hóa đều hết giấy vệ sinh. Gia đình tôi có bảy người và không còn cuộn giấy nào".

Tori Spelling (thứ hai từ trái qua) cùng chồng Dean McDermott và năm con chung. Ảnh: Instagram.

Nghe lời phàn nàn của vợ, Dean - chồng cô - quyết định ra ngoài lùng mua. Vài giờ sau, anh trở về nhà với giấy vệ sinh và nhiều nhu yếu phẩm khác. Tori chụp ảnh cùng cuộn giấy và đăng trên mạng xã hội, viết: "Phép màu là có thật".

Tori và Dean McDermott cưới năm 2006, có năm con Liam Aaron (13 tuổi), Stella Doreen (11 tuổi), Hattie Margaret (tám tuổi), Finn Davey (bảy tuổi) và Beau Dean (ba tuổi). Gia đình hiện sống tại thành phố Los Angeles, bang California.

Tori Spelling sinh năm 1973, là diễn viên, MC và tác giả sách nổi tiếng ở Mỹ. Cô được biết đến quan series The Beverly Hills, 90210 chiếu trong thập niên 1990, do cha ruột sản xuất. Sau đó, cô liên tiếp góp mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách như A Friend to Die For (1994), A Carol Christmas (2003) hay The Last Sharknado: It's About Time (2018). Năm 2009, cô xuất bản sách Stori Telling, được NY Times bình chọn là tự truyện hay nhất năm. Cô hiện có chương trình truyền hình riêng với nội dung về cuộc sống gia đình, nội trợ, cùng chồng và các con

Tori Spelling khoe cuộn giấy vệ sinh chồng mua được. Ảnh: Instagram.

Theo People, sau tin WHO công bố Covid là đại dịch, người Mỹ đổ xô tích trữ các nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, nước rửa tay, thực phẩm đóng hộp và thuốc chữa cảm cúm. Đến ngày 14/3, Mỹ ghi nhận 2.329 ca dương tính với nCoV, trong đó 50 ca chết. Vợ chồng Tom Hanks là sao Hollywood đầu tiên nhiễm bệnh, hiện điều trị và cách ly tại Australia. Nhiều sự kiện giải trí, thế thao lớn đều bị hoãn, hủy. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, yêu cầu chính quyền các bang và người dân nâng cao ý thức phòng dịch.

Đạt Phan (theo People)