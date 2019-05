Gabrielle Union sánh bước bên chồng - vận động viên bóng rổ Dwyane Wade. Gabrielle Union sinh năm 1972, cao 1,7m. Cô được biết đến qua các phim: The Brothers, Deliver Us from Eva, Daddy's Little Girls, Think Like a Man, Bad Boys II, Cradle 2 the Grave, Cadillac Records, Top Five… Người đẹp Mỹ từng là gương mặt quảng cáo cho các hãng thời trang lớn gồm: Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Anna Sui, Calvin Klein, DKNY...