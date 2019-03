Diễn viên Luke Perry qua đời vì đột quỵ

Ngôi sao của các series nổi tiếng "Riverdale", "Beverly Hills, 90210"… mất ở tuổi 52, sau một tuần nhập viện.

Theo Eonline, Luke Perry qua đời ngày 4/3. Bên cạnh anh phút cuối có gia đình và bạn bè thân thiết. Ngày 27/2, nam diễn viên được đưa đến bệnh viện địa phương vì lên cơn đột quỵ. Người thân của Luke cho biết anh phải dùng thuốc giảm đau và bất tỉnh liên tục trong năm ngày.

Nam diễn viên Luke Perry.

Êkíp sản xuất Riverdale – series phim truyền hình nổi tiếng Luke tham gia – bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của anh. "Luke đã có mọi điều mà bạn mong anh ấy có: một diễn viên tài giỏi, luôn quan tâm đến người khác với một trái tim nhân hậu, và một người bạn tốt đối với tất cả mọi người. Một người cha kiểu mẫu và một người cố vấn cho thế hệ diễn viên trẻ trong show. Anh ấy truyền cho mọi người tình yêu và sự tốt bụng", người đại diện viết.



Một số đồng nghiệp khác cũng chia buồn cùng gia đình anh. Molly Ringwald – bạn diễn của anh trong Riverdale viết: "Trái tim tôi tan vỡ. Tôi sẽ nhớ anh rất nhiều. Gửi tất cả tình yêu của tôi đến gia đình của anh". Gabrielle Carteris (vai Andrea Zuckerman) trong Beverly Hills, 90210 chia sẻ: "Anh ấy có một tâm hồn nhạy cảm, luôn tốt bụng, rộng lượng và bênh vực cho những người yếu thế. Anh ấy có một tiếng nói mạnh mẽ. Dấu ấn của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên. Xin chia buồn cùng gia đình, bạn bè và người hâm mộ của anh trên khắp thế giới".

Luke và Molly trong series "Riverdale" (2017- 2018).

Luke Perry có nhiều vai diễn nổi bật trong các phim truyền hình Mỹ: Dylan McKay trong series Beverly Hills, 90210, Fred Andrews – bố của Archie trong series Riverdale. Gần đây nhất, anh tham gia Once upon a Time in Hollywood cùng dàn sao nổi tiếng: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino...

