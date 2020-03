Diễn viên John Callahan qua đời

Diễn viên Mỹ John Callahan qua đời hôm 28/3 tại nhà riêng ở Palm Desert, California, thọ 67 tuổi.

Trên USA Today, quản lý của diễn viên - Marv Dauer - cho biết ông tử vong sau cơn đột quỵ hôm 27/3. Gia đình đang bàn bạc về tang lễ để phù hợp với tình hình hiện tại khi Covid-19 diễn biến phức tạp ở Mỹ.

Trên Instagram, Eva LaRue - vợ cũ của John Callahan - đăng tải loạt ảnh diễn viên khi còn sống và cho biết: "Các thiên thần sẽ đưa anh về thế giới mới. Người bạn, người chồng tuyệt vời của em và là người cha yêu quý của Kaya. Mong anh luôn bình an". Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, người hâm mộ thương tiếc diễn viên, gửi lời chia buồn cùng gia quyến.

John Callahan (phải) bên vợ cũ (trái) và con gái. Ảnh: Instagram.

Kelly Ripa - bạn diễn của Callahan trong All My Children - nói: "Giờ đây tôi không biết bày tỏ lòng mình như thế nào. An nghỉ nhé, bạn yêu. Trái tim tôi tan vỡ vì sự ra đi của cậu". Theo IMDb, Callahan vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim Loyalty của Michael Satchell .

John Callahan sinh năm 1953 tại New York, Mỹ, nổi tiếng qua vai Edmund Gray trong All My Children. Ông tham gia loạt phim như General Hospital, Falcon Crest, Santa Barbara, Days of Our Lives... Ông kết hôn với bạn diễn Eva LaRue năm 1996 và ly hôn năm 2010. Họ có với nhau một con chung Kaya McKenna.

John Callahan hoạt động nghệ thuật trong gần bốn thập kỷ. Ảnh: AFP.

Hiểu Nhân