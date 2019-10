Diễn viên 'Hawkeye' bị tố cáo đánh con

MỹNam diễn viên Jeremy Renner bị vợ cũ kiện cáo buộc đánh con gái Ava gây thương tích.

Ngày 29/10, Sonni Pacheco - vợ cũ của Jeremy - nộp các bằng chứng lên tòa án Los Angeles về việc nam diễn viên từng đánh con gái bốn tuổi của hai người, khiến cô bé bị bầm tím ở vai. Theo tờ The Post, Sonni cho biết bé Ava quấy khiến Jeremy tức giận và đã cắn con ở vai. Bé Ava sau đó kể lại sự việc cho mẹ. Sự việc diễn ra hồi tháng 4/2017, khi bé Ava bốn tuổi. Phía Jeremy phủ nhận cáo buộc và cho biết vết bầm của con gái do thắt dây an toàn trên ôtô quá chặt.

Jeremy cùng vợ cũ và con gái. Ảnh: Backgrid.

Gần đây, Jeremy và Sonni thường xuyên ra tòa vì tranh chấp quyền nuôi con. Trong đơn kiện, vợ cũ tố cáo Jeremy thường say xỉn và có các hành động đe dọa sự an toàn của cô và con gái. Tháng 11/2018, Sonni cho biết Jeremy tìm đến nhà cô trong tình trạng say xỉn và dọa giết hai mẹ con. Nam diễn viên phản bác các cáo buộc và tố cáo ngược vợ cũ dùng ảnh khỏa thân của anh để bôi nhọ và gây áp lực hòng tranh quyền nuôi con.

Bê bối tranh chấp nuôi con khiến danh tiếng Jeremy bị ảnh hưởng nặng nề. Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, anh bị nhiều người hâm mộ loạt phim siêu anh hùng của Marvel phản đối. Gần đây, nhiều tin đồn cho rằng Disney đang xem xét tìm người thay thế anh đóng nhân vật Hawkeye, giống cách hãng từng sa thải Johnny Depp vì bê bối hành hung vợ cũ.

Jeremy và Sonni ly hôn cuối tháng 12/2014, sau hơn 10 tháng là vợ chồng. Năm 2015, hai người đạt thỏa thuận ly dị và thống nhất chia đều thời gian nuôi con. Nam diễn viên phải chu cấp cho Sonni 50.000 USD mỗi tháng. Trong đơn kiện mới, Sonni mong tòa tước bỏ quyền nuôi con của Jeremy vì sự an toàn của Ava.

Đạt Phan (theo Pagesix)