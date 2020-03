Diễn viên gạo cội Max von Sydow qua đời

PhápMax von Sydow - đóng hơn 160 phim điện ảnh và truyền hình - mất hôm 8/3, thọ 90 tuổi.

Theo Guardian, tài tử mất tại nhà riêng ở Paris, gia đình không cho biết nguyên nhân. Đạo diễn Edgar Wright là người đầu tiên gửi lời tiếc thương đến Max, gọi ông là "Chúa trời trong làng điện ảnh" (theo một tác phẩm thành công) với những đóng góp lớn cho điện ảnh.

Diễn viên Max von Sydow những năm cuối đời. Ảnh: Reuters.

Max von Sydow sinh năm 1929 tại vùng Lund, Thụy Điển, từng học trường Điện ảnh Quốc gia trước khi gặp đạo diễn Ingmar Bergman năm 1955. Hai người trở thành cặp bài trùng nổi tiếng, hợp tác nhiều dự án thành công như The Seventh Seal (1957), Wild Strawberries (1957), Brink of Life (1958), The Magician (1958)... Trong đó, vai Antonius Block trong The Seventh Seal được giới phê bình đánh giá là cột mốc sự nghiệp của Max.

Max von Sydow (trái) trong phim "The Seventh Seal". Ảnh: Moviestore.

Năm 1965, ông đến Hollywood và góp mặt trong The Greatest Story Ever Told, đóng vai chúa Jesus. Ông ghi dấu ấn tại kinh đô điện ảnh thế giới với vai linh mục Merin trong phim kinh dị The Exorcist (1973). Max cũng được nhiều đạo diễn tên tuổi tại Hollywood như Woody Allen, David Lynch mời hợp tác.

Về già, ông có nhiều vai nổi bật trong các "bom tấn" như Star Wars, Game of Thrones. Dự án cuối cùng Max tham gia là Echoes of the Past của đạo diễn Nicholas Dimitropoulos, bấm máy từ năm 2018 và hiện trong quá trình hậu kỳ.

Suốt 70 năm diễn xuất, ông từng được đề cử Oscar, Quả Cầu Vàng và Emmy, mỗi giải hai lần. Năm 1954, ông nhận giải thưởng Văn hóa của Hoàng gia Thụy Điển vì những cống hiến cho sự nghiệp điện ảnh nước nhà. Năm 2012, ông nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của chính phủ Pháp. Ông cưới nhà sản xuất phim Catherine Brele năm 1997 và nhập quốc tịch Pháp, chuyển đến sống tại Paris.

Max von Sydow trong Game of Thrones Max von Sydow trong vai "Quạ ba mắt" của series "Game of Thrones". Video: HBO.

Đạt Phan (theo Guardian)