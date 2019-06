Diễn viên Cát Tường: 'Ở tuổi 43, tôi vẫn mơ lên xe hoa lần nữa'

- Sau khi chia tay bạn trai cũng như ngừng vai trò MC ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò", cuộc sống và công việc của chị hiện thế nào?

- Tôi đang ở giai đoạn ổn định của cuộc đời. Con gái du học ở Australia, nhưng tôi không buồn vì quỹ thời gian của mình kín từ sáng đến tối. Ban ngày, tôi đi quay chương trình, tối về livestream bán hàng trên mạng, trước khi đi ngủ lại trò chuyện video với con gái.

Tôi đang làm MC ba game show, chưa kể những chương trình là khách mời. Khi mới nghỉ Bạn muốn hẹn hò, tôi cũng hơi lo lắng vì đó là chương trình dài hạn, có nguồn thu nhập ổn định. Cũng may công việc kinh doanh suôn sẻ, tôi lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải. Nếu có gì chưa trọn vẹn thì đó là thiếu một tri kỷ để chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

- Ở tuổi này, chị có những trăn trở gì khi tìm kiếm bạn đời?

- Đến giờ, bố mẹ vẫn lo lắng vì tôi chưa tìm được bến đỗ mới. Tôi muốn lấy chồng, phần nào để họ yên tâm. Tôi là người gốc Huế, bố mẹ rất nghiêm khắc. Vì vậy, dù tôi tuổi 20 hay 40 vẫn phải cưới hỏi, làm lễ trước gia tiên rồi mới được theo người ta về nhà.

Trước đây, tôi nghĩ tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nhưng bây giờ, tôi không muốn tiến tới với những người nhỏ tuổi hơn mình, vì sự thật họ không có ý định kết hôn. Họ còn trẻ, trong khi tôi đã yêu là nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Cát Tường và con gái Tường An.

- Chị nghĩ sao trước ý kiến chị mạnh mẽ, giỏi giang quá khiến đàn ông e ngại?

- Tôi hay nói mình thích độc lập tài chính với đàn ông. Nghe có vẻ mạnh mẽ chứ nhiều lúc mình cũng mệt. Nếu không làm thì lấy gì để sống. Ai cũng thích có người chăm lo, nhưng những bạn trai cũ đa số đều có thu nhập thấp hơn tôi. Mình muốn phụ thuộc kinh tế họ cũng là điều không thể.

Trải qua nhiều sóng gió, tôi chỉ mong có một người hiểu và yêu thương hai mẹ con, ủng hộ tôi làm nghề. Nếu không thích tôi đi làm, người đó phải đủ tiền bạc và lòng bao dung để lo được cho tôi, con gái và cả bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi sẵn sàng lui về hậu phương làm vợ hiền.

- Trong tình yêu, chị là người thế nào?

- Tôi yêu hết mình và chưa bao giờ e ngại vì lần đổ vỡ đầu tiên. Với tôi, tình nào cũng là tình cuối. Những bạn trai cũ vẫn rất quý mến, tôn trọng tôi, bởi khi quen nhau, tôi đã hết lòng hết dạ với họ. Tôi lắng nghe tâm sự, chuyện buồn của họ và đưa ra lời tư vấn, nếu cần.

Tôi rất muốn để cho mọi người nhìn thấy mặt nữ tính, yếu đuối của mình khi yêu. Tuy nhiên, có một số đối tượng chỉ nhìn tôi qua những bài phỏng vấn hay trên game show. Họ không dám chủ động vì nghĩ tôi rất mạnh mẽ, khó gần. Tôi chỉ tự nhủ với bản thân: "Cứ chờ thôi". Bây giờ, mình còn quá nhiều thứ để lo toan, sốt ruột vì "ế" thì được gì.

Diễn viên không ngại yêu dù nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm.

- Chị chia sẻ với con gái ra sao trong chuyện tình cảm?

- Tôi từng sợ con gái sẽ lận đận tình duyên giống mình. Nhưng may mắn, Tường An là một cô bé vô tư, không suy nghĩ nhiều. "Tình trường" của tôi thế nào con gái đều biết. Tôi kể hết để con rút được kinh nghiệm và biết cách chọn một người phù hợp nhất. Ngược lại, mỗi ngày, tôi được nghe con báo cáo hôm nay có anh nào theo đuổi, tán tỉnh không. Tôi không ngăn cấm Tường An yêu sớm, vì tình yêu rất đẹp. Tuy nhiên, tôi dạy con yêu thế nào để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học.

Hai mẹ con ở cách nhau quá xa, nếu mình khắt khe, con sẽ không dám chia sẻ gì. Khi con gái bảo muốn uống rượu thử, tôi đồng ý ngay và hẹn khi nào con đủ 18 tuổi, mẹ sẽ dắt con đi bar. Bởi thà để con biết đến mùi rượu từ mẹ còn tốt hơn là từ một cậu nhóc nào đó. Tôi luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con trong chuyện tình cảm, giới tính.