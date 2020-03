Cựu người mẫu mặc váy gấm đen, hoa trắng được phối cùng túi Kelly Hermes, kính gọng tròn to bản, giày và hoa tai Chanel đồng điệu. Diễm My cho biết đặt may sáu màu khác nhau cho một thiết kế để mặc thay đổi trong tuần. Mỗi chiếc váy có giá bốn triệu rưỡi đồng.