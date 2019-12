Diễm My cùng chồng vượt qua khủng hoảng kinh tế

Có lần hai con gái thắc mắc việc Diễm My không mua vé máy bay hạng thương gia cho gia đình đi du lịch.

Diễm My ở tuổi 57 vẫn gây sức hút với khán giả ở ngoại hình cân đối, thần thái tươi trẻ. Trong sự kiện làm đẹp ở TP HCM đầu tháng 12, diễn viên tiết lộ bí quyết của chị là hạnh phúc gia đình. Diễm My kết hôn với doanh nhân Việt kiều Hà Tôn Đức năm 1994, khi chị đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được nhiều đại gia theo đuổi. Họ có hai con gái, Thùy My và Quế My, đều đang học ở Mỹ.

- 25 năm gắn bó, anh chị trải qua thăng trầm thế nào trong đời sống hôn nhân?

- Lúc nào khán giả cũng thấy tôi chỉn chu, xinh đẹp trong các sự kiện. Tôi chỉ quen chia sẻ những điều tốt đẹp về bản thân và chồng con, tránh nói điều không tốt dễ khiến người khác xì xầm, bàn tán. Ít ai biết cuộc hôn nhân của chúng tôi có thời kỳ lao đao.

Từ năm 2012 đến 2017, công việc làm ăn của chồng tôi không tốt, bị khủng hoảng tài chính. Chúng tôi rất buồn và động viên nhau vực dậy tinh thần. Kinh tế eo hẹp nhưng tôi không bao giờ than vãn với ai, luôn nghĩ đến điều tích cực và tin tưởng chồng sẽ lèo lái con thuyền đứng vững.

Diễn viên Diễm My. Ảnh: D.M.

- Chị đồng hành ông xã trong thời gian đó như thế nào?

- Việc tôi làm tốt nhất là ở nhà, để khi anh Đức cần vẫn thấy tôi bên cạnh. Tôi chỉ quanh quẩn chăm sóc nhà cửa, đưa con đi học. Bạn đời hỏi tôi nếu anh trắng tay thì sẽ thế nào. Tôi nhắc anh thời mới quen, anh chưa có sự nghiệp trong tay, chỉ là một Việt kiều về nước tìm cơ hội làm ăn và thành công. Nếu anh trắng tay lần nữa thì làm lại từ đầu.

Ngoài những lời động viên, tôi cũng cắt giảm chi tiêu trong nhà. Trong 5 năm đó, tôi hạn chế mua sắm, du lịch. Ngày trước nhà có hai xe hơi, tôi bán một, chiếc còn lại cả nhà cùng đi. Tôi tham gia phim và làm đại diện hình ảnh, kiếm tiền cho nhu cầu cá nhân để không phải xài tiền của chồng. Tôi cũng hạn chế đi ăn nhà hàng sang trọng, nấu cơm ở nhà nhiều hơn. Tôi đi du lịch một lần thay vì bảy, tám lần trong năm. Hai con gái thắc mắc vì sao mẹ đặt vé máy bay cho cả nhà hạng phổ thông mà không phải hạng thương gia như thông thường. Tôi không giấu diếm chuyện bố chúng đang gặp khó khăn trong việc làm ăn, để cả nhà cùng chia sẻ. Hai con gái hiểu chuyện nên tôi cũng mừng.

- Hiện cuộc sống của vợ chồng chị như thế nào?

- Người ta nói "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Quả thật, hai năm trở lại đây, kinh tế chúng tôi ổn định hơn, chuyện làm ăn của anh Đức tốt đẹp trở lại. Hai con gái Thùy My, Quế My sang Mỹ du học, tôi và anh như một cặp vợ chồng son. Ông xã sợ tôi buồn nên khuyên đi sự kiện nhiều hơn để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi nhà thờ, ăn uống hoặc làm từ thiện. Cả hai mong đến dịp hè, Giáng sinh để bay qua Mỹ thăm con.

- Thói quen nào giúp chị giữ được tình cảm vợ chồng mặn nồng sau nhiều năm sống chung?

- Tôi nghĩ một phụ nữ xinh đẹp không chưa đủ, phải luôn sống ngăn nắp. Tôi dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp mọi đồ đạc. Nhà có người giúp việc nhưng tôi tự tay ủi áo quần cho chồng con. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị cho mọi người chỉn chu về bề ngoài, trông như sắp đi tiệc. Thói quen này duy trì nhiều năm qua.

Người đàn ông nào cũng thích lấy vợ xinh đẹp, thông minh. Tuy nhiên, tôi không bao giờ chứng tỏ thông minh trước mặt ông xã. Ví dụ, việc thay bóng đèn tôi làm được nhưng luôn thể hiện mình không rành về lĩnh vực này. Anh Đức bảo: "Anh biết ngay mà, phụ nữ sao làm được, để đó cho anh". Có những lúc tôi tỏ ra ngu ngơ một chút để ông xã thấy có vai trò quan trọng trong nhà. Tôi cũng không bao giờ so sánh chồng mình với những người đàn ông khác. Phụ nữ giữ được đàn ông hơn nhau ở sự tinh tế, khôn khéo.

Vợ chồng tôi "tương kính như tân". Tôi thường nhắn tin cảm ơn anh khi thay tôi đón con đi học hay dịp kỷ niệm 25 năm, tôi cảm ơn vì anh bao dung, lo lắng cho mẹ con tôi suốt thời gian qua.

Vợ chồng Diễm My chụp bộ ảnh kỷ niệm 25 ngày cưới hồi tháng 9. Ảnh: D.M.

- Một người có lối sống doanh nhân, một người mang phong cách nghệ sĩ, làm sao vợ chồng chị hòa hợp trong nếp sinh hoạt?

- Anh Đức kiên nhẫn còn tôi nóng tính. Không ít lần anh góp ý tôi phải xin lỗi con vì dạy chưa đúng cách, áp đặt suy nghĩ bản thân. Vợ chồng tôi thông cảm cho nhau mọi điều nên không có mâu thuẫn gì lớn trong lối sinh hoạt. Anh chỉ có khuyết điểm là không bao giờ để ý đến bản thân. Anh sẵn sàng chi 5.000 USD mua cho vợ chiếc túi xách nhưng lại tiết kiệm khi mua cho chính mình. Anh không nghiện rượu, cờ bạc, chỉ mê kiếm tiền. Vì vậy anh thường quên ngày giỗ ông bà, sinh nhật vợ hay kỷ niệm ngày cưới, khiến tôi phải luôn nhắc nhở.

- Điểm gì ở chồng khiến chị trân trọng?

- Anh luôn tôn trọng nghề nghiệp của tôi, không chê công việc đóng phim của vợ ít tiền. Nhiều khi anh còn nói với Thùy My, Quế My: "Mẹ con mới ký hợp đồng mới, mẹ lo mọi thứ cho hai con, gia đình", khiến chúng luôn tự hào về tôi.

Anh chưa từng khen tôi những lời sáo rỗng kiểu: "Em đẹp như tiên giáng trần". Sống chung lâu như vậy nhưng tôi chỉ nghe anh khen đúng bốn lần là lúc tôi mặc áo cưới, sinh hai con gái hay kỷ niệm đám cưới 25 năm hồi tháng 9 (cười). Anh là người tháo vát, chu đáo, đi đâu làm gì cũng nhắn để vợ con biết rõ, không lo lắng.

- Điều quan trọng trong cuộc sống hiện tại của chị là gì?

- Tôi không lo lắng về việc giữ gìn nhan sắc mà là sức khỏe. Vì dù đẹp thế nào, ai cũng phải già đi. Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để được làm bà ngoại. Tôi mong gia đạo luôn bình an, thế là đủ.

Diễm My và chồng kỷ niệm 25 năm cưới Hậu trường buổi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới của diễn viên Diễm My. Nguồn: Phim Trần.

Tâm Giao