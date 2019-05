Diễn viên 'Star Wars' qua đời ở tuổi 74

Peter Mayhew nổi tiếng với vai anh hùng lông lá Chewbacca trong loạt phim "Chiến tranh giữa các vì sao".

Hôm 2/5, Ew đưa tin nam diễn viên chết ngày 30/4 (theo giờ Mỹ) tại nhà riêng ở phía Bắc bang Texas, Mỹ. Vợ và ba con ở bên ông phút cuối đời. Gia đình Peter đăng tải trên mạng xã hội: "Peter dành cả trái tim và linh hồn cho Chewbacca. Star Wars có ý nghĩa quan trọng đối với ông".

Peter Mayhew nổi tiếng nhờ vai diễn Chewbacca trong loạt phim "Star Wars". Ảnh: Photofest.

Bà Kathleen Kennedy, chủ tịch hãng sản xuất Star Wars, chia sẻ khi biết tin: "Từ năm 1976, Peter đã hóa thân xuất sắc một Chewbacca trung thành, đáng yêu. Ông là phần không thể thiếu cho sự thành công của nhân vật và cả bộ phim. Ngoài đời, Peter nhẹ nhàng và tốt bụng. Chúng tôi đều yêu quý và biết ơn Peter".

Ông Robert Iger, CEO của tập đoàn Disney, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nam diễn viên: "Đại gia đình Disney đau buồn vì sự mất mát này. Peter vĩ đại trên nhiều phương diện. Một người khổng lồ có tấm lòng nhân hậu. Ông và Chewbacca tuy hai mà một. Yên nghỉ nhé Peter!".

Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ cũng thể hiện sự tiếc nuối trước cái chết của Peter. Diễn viên Mark Hamill, Joonas Suotamo và Noah Segan gửi lời chia buồn tới gia đình ông.

Peter Mayhew sinh năm 1944 tại thủ đô London, Anh. Đạo diễn George Lucas tình cờ phát hiện Peter khi ông đang làm việc tại một viện dưỡng lão. George nhận thấy Peter có chiều cao lý tưởng (2,18 m) và đôi bàn chân to, phù hợp vai mà ông đang tìm kiếm.

Những cảnh phim nổi tiếng của Chewbacca trong Star Wars Những cảnh phim nổi tiếng của Peter Mayhew (vai Chewbacca) trong "Star Wars".

Peter có vai diễn đầu tay ở phim Sinbad and the Eye of the Tiger. Sau đó, đạo diễn George đề nghị ông vai Chewbacca trong Star Wars: Episode IV - A New Hope (phát hành năm 1977). Sau bộ phim Star Wars đầu tiên, Peter trở về làm tại viện dưỡng lão và chỉ bỏ công việc này vào năm 1983. Ông cũng tham gia một vài phim và series truyền hình như Dragon Ball GT, Killer Ink, Dark Tower...

Năm 1997, Peter gặp bà Angie Luker, lúc đó là một người bán đồ chơi. Hai người kết hôn hai năm sau đó và có ba con. Vợ chồng Peter chuyển đến sống tại Texas và nhận quốc tịch Mỹ vào năm 2005. Gia đình ông cùng nhau xuất bản một số cuốn sách như hồi ký Growing Up Giant hay sách kỹ năng đối phó với nạn bắt nạt học đường My Favorite Giant.

Đạt Phan (theo EW)