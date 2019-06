Diễn viên 'Breaking Bad' nhận giải Tony

Bryan Cranston được vinh danh ở hạnh mục "Nam chính hay nhất" cho vai diễn Howard Beale trong vở kịch "Network".

Bryan Cranston - ngôi sao gạo cội được đề cử Oscar lần đầu ở tuổi 59

Tối 9/6, lễ trao giải Tony dành cho lĩnh vực Broadway (nghệ thuật sân khấu) lần thứ 73 diễn ra tại nhà hát Beacon ở New York (Mỹ). Trên bục nhận giải, Bryan nói: "Tôi xin tặng vinh dự này tới những nhà báo chân chính, những người chịu nguy hiểm để đem sự thật tới công chúng. Dù trong thời kỳ bùng nổ thông tin giả, các phương tiện truyền thông không phải là kẻ thù của nhân dân. Sự mị dân là kẻ thù của chúng ta. Network là hồi còi báo động cho đất nước này".

Bryan Cranston nhận giải Tony hôm 9/6. Ảnh: Daily Times.

Vở kịch Network do Lee Hall viết, dựa trên bộ phim cùng tên từng đoạt giải Oscar "Kịch bản gốc xuất sắc" năm 1977. Bryan hóa thân nhà báo Howard Beale, người đấu tranh với công ty báo chí, truyền thông bao che các thương vụ làm ăn ngầm trong làng chính trị. Năm 2014, ông từng được vinh danh ở cùng hạng mục với vai diễn Lyndon B. Johnson trong vở kịch All the Way.

Bryan Cranston, 63 tuổi, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng. Ông được biết đến với vai Walter White trong Breaking Bad. Nhờ vai diễn, ông nhận giải Quả Cầu Vàng hạng mục "Diễn viên chính xuất sắc trong series truyền hình" và năm giải Emmy. Năm 2015, nam diễn viên được đề cử Oscar "Nam chính xuất sắc" khi tham gia bộ phim Trumbo.

Giải Tony năm nay trao cho Elaine May danh hiệu "Nữ chính hay nhất" với vai trong The Waverly Gallery. Tác phẩm The Ferryman của tác giả người Anh Jez Butterworth đoạt giải "Vở kịch hay nhất".

Đạt Phan (theo People)