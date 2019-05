Diễn viên 'Black Panther' vào vai samurai da màu đầu tiên

Chadwick Boseman tham gia "Yasuke" - bộ phim về võ sĩ châu Phi đầu tiên tại Nhật Bản.

10 tài tử ấn tượng của màn ảnh thế giới 2018 / 'Black Panther' - bom tấn của kiêu hãnh và đấu tranh sắc tộc

Theo Deadline, hãng phim Picturestart hợp tác cùng Chadwick sản xuất bộ phim. Nam diễn viên chia sẻ: "Cuộc đời Yasuke là một câu chuyện tuyệt vời. Ông là samurai đầu tiên không có nguồn gốc châu Á. Tôi cho rằng Yasuke sẽ là một cuộc giao thoa văn hóa và rất vui mừng được tham gia vào dự án này".

Diễn viên Chadwick Boseman. Ảnh: New York Times.

Yasuke là nhân vật có thật trong lịch sử, sống ở thế kỷ 16. Ông là người Bồ Đào Nha gốc Mozambique, đến Nhật Bản làm một nô lệ da màu. Ông phục vụ lãnh chúa Nobunaga, người có công rất lớn trong việc thống nhất Nhật Bản, chấm dứt thời kỳ chiến loạn kéo dài trên khắp cả nước.

Trước Yasuke, Chadwick từng tham gia một số bộ phim tiểu sử như Get On Up (vai ca sĩ James Brown), 42 (vai cầu thủ bóng chày Jackie Robinson) và Marshall (vai luật sư Thurgood Marshall).

Doug Miro, nhà biên kịch của Prince of Persia: The Sands of Time, viết kịch bản. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa võ sĩ Yasuke và lãnh chúa Nobunaga. Hai người vượt qua rào cản chủ - tớ, trở thành bạn bè vì cùng có lý tưởng chính nghĩa của những võ sĩ samurai.

Cảnh tập luyện của "Black Panther" Chadwick Boseman Chadwick Boseman tập võ cho các bộ phim hành động .

Đạt Phan (theo CNN)