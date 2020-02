Dịch viêm phổi virus corona thúc đẩy giải trí trực tuyến

Một khán giả ở Thượng Hải nói dùng điện thoại hơn mười giờ mỗi ngày vì hạn chế ra đường giữa bối cảnh dịch bệnh do nCoV.

Đầu tuần này, Variety đưa tin Tencent - công ty cung cấp các dịch vụ trên Internet, trong đó có phim ảnh - tăng giá cổ phiếu 0,8%. Cổ phiếu của trang video online Bilibili cũng tăng 7%. Trong khi đó, cổ phiếu nhiều hãng phim lớn Trung Quốc như Huayi Brothers Media, Wanda Film, Enlight Media, China Film Group, Shanghai Film Group và Zhejiang Talent đồng loạt giảm khoảng 10%.

Hollywood Reporter nhận định các dịch vụ phát hành phim trực tuyến đang chiếm ưu thế. Khi số ca viêm phổi do virus corona tiếp tục tăng, người dân hạn chế ra ngoài, học sinh nghỉ học dẫn đến nhu cầu xem trực tuyến, truyền hình tăng cao. Theo New York Times, người Trung Quốc dùng nhiều thời gian hơn trên điện thoại từ khi có dịch bệnh. Một người ở Thượng Hải cho biết nhìn màn hình điện thoại hơn mười giờ mỗi ngày.

"Lost in Russia" thu hút nhiều lượt xem online. Ảnh: Huanxi.

Lượng người xem phim trực tuyến sau Tết tăng rõ rệt. Trong đó, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư trung bình tăng 240 triệu lượt xem mỗi ngày. Không chỉ phim mới, từ trước Tết, loạt phim cũ gây sốt trở lại. Theo Cbndata, trong top 20 phim hot nhất trên Youku, có 14 phim cũ, Iqiyi có tám phim, QQ có 13 phim.

Phim Tương dạ 2 phát trên QQ từ ngày 13/1, đạt hơn 900 triệu lượt xem. Tam sinh tam thế chẩm thượng thư chiếu từ ngày 22/1, đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem. Tác phẩm Thế giới mới phát trên Iqiyi từ ngày 13/1, đạt hơn 1,1 tỷ lượt xem. Trạm kế tiếp là hạnh phúc chiếu trên Mango TV từ ngày 26/1 cũng đạt lượng xem khả quan, hơn 600 triệu lượt.

Trong tình hình rạp chiếu ở Trung Quốc đóng cửa vô thời hạn, một số phim điện ảnh bị hủy lịch ra rạp để phát hành online, như Enter the Fat Dragon (Phì long quá giang). Tác phẩm do siêu sao Chân Tử Đan đóng chính được phát từ ngày 1/2. Khán giả mất từ 6 tới 12 nhân dân tệ (tùy thuộc tài khoản thường hay tài khoản VIP) cho một lần xem trên QQ, Iqiyi. Các nền tảng chiếu phim không công bố doanh thu từ tác phẩm song tính đến ngày 5/2, Phì long quá giang đạt hơn 56 triệu lượt xem trên QQ. Nếu tính mỗi "vé" giá 6 tệ, sau năm ngày, phim đạt doanh thu 336 triệu nhân dân tệ (48 triệu USD).

Các pha hành động trong "Phì long quá giang" Các pha hành động trong "Phì long quá giang". Video: Weibo.

Trước Enter the Fat Dragon, Lost in Russia - phim Tết của hãng Huanxi (Trung Quốc) - cũng đổi sang phát hành trên Internet. Bản quyền tác phẩm được bán cho đơn vị trực tuyến ByteDance với giá 90 triệu USD. Theo China Times, Lost in Russia thu hút 600 triệu lượt xem chỉ trong ba ngày đầu. Từ ngày 20 đến 26/1, lượng tải về tăng đến 77% trên nền tảng trực tuyến của ByteDance - nơi ra mắt tác phẩm. Nhờ kịp ứng phó tình hình, cổ phiếu của hãng Huanxi tăng 25%, tính từ ngày 25/1.

Hollywood Reporter nhận định nhiều hãng khác có thể tiếp bước phong trào, khiến các nền tảng phim trực tuyến thu lợi. Trong khi đó, các chuỗi rạp lớn Trung Quốc như Wanda, Dadi và Lumiere Pavilions phản đối điều này. Họ viết thư gửi lên Cục Điện ảnh, cho rằng động thái của các hãng phim đi ngược mô hình ngành công nghiệp điện ảnh. "Quan ngại nhất với các chủ rạp là những hãng khác cũng chọn kênh online, khiến ngành rạp chiếu - vốn đã tổn thương - lại càng ít sản phẩm tốt hơn một khi tái hoạt động", cây bút Patrick Brzeski viết.

Trailer 3 "Hoa Mộc Lan" Trailer bom tấn "Mulan" (Hoa Mộc Lan) của Disney. Theo Marketwatch, hãng đang e ngại các rạp Trung Quốc vẫn đóng cửa cho đến tháng 3 - thời điểm ra mắt phim.

Ngoài phim ảnh, các game và ứng dụng online ở Trung Quốc cũng thắng lớn gần đây. Trò chơi Plague Inc. đạt 78.000 lượt tải trong tháng 1, trong khi chỉ có 16.000 lượt vào tháng 12/2019. Keep - ứng dụng rèn luyện thể chất - tăng 15% doanh thu tuần qua, còn ứng dụng sức khỏe Pingan Good Doctor tăng số lượt tải 1.186%. Từ đầu tháng 2, các nền tảng video trực tuyến còn tung những chương trình học bài ở nhà, phục vụ học sinh nghỉ học do dịch bệnh.

Theo Variety, các video về tình hình ở Vũ Hán (thành phố tâm điểm dịch bệnh) trở thành một kiểu "chương trình thực tế" được nhiều người quan tâm. Một đoạn phim livestream của CCTV về việc xây bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán hút hơn 65 triệu lượt xem tuần qua. Tỷ lệ người xem truyền hình cũng tăng rõ rệt. Sau Tết, trung bình các nhà đài địa phương ở Trung Quốc đạt tỷ lệ người xem 0,58%, tăng 23% so với trước Tết.

Ở Việt Nam, lượng người xem ở một số nền tảng video trực tuyến tăng đột biến kể từ dịch bệnh. Sau Tết, tỷ lệ người truy cập hệ thống Fim+ tăng 56%, trong đó phim Việt, phim bộ cổ trang và phim hành động Âu Mỹ được xem nhiều nhất. Tại rạp chiếu, dù chưa có thống kê chính thức, phòng vé nhiều khả năng đi xuống khi nhiều khán giả ngại đến nơi công cộng. Bí mật của gió - phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình - hoãn chiếu giữa dịch bệnh. Buổi ra mắt bom tấn Birds of Prey ngày 4/2 ở TP HCM cũng được tổ chức với quy mô nhỏ hơn nhiều phim trước của DC.

Dịch viêm phổi do virus corona khởi phát tại Vũ Hán từ đầu tháng 12/2019. Đến ngày 6/2, số người chết vì virus corona tăng lên 565, số ca nhiễm tăng lên 28.276. Việt Nam hiện có 10 ca dương tính với virus, trong đó ba người đã khỏi.

Như Anh - Ân Nguyễn