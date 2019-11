ĐH Thăng Long luyện tập trước vòng Đối đầu 'Kpop Dance For Youth'

Các thành viên của The Heat (ĐH Thăng Long) dành 2 giờ mỗi tối để chuẩn bị cho vòng Đối đầu 'Kpop Dance For Youth' sẽ diễn ra cuối tuần này.

Trong suốt một tuần trước khi diễn ra vòng Đối đầu "Kpop Dance For Youth" (19h30, ĐH Kinh tế Quốc dân), các thành viên của The Heat dành trọn thời gian 20-22h mỗi ngày cho vũ đạo Kpop. Theo bốc thăm, nhóm cover bài nhảy của BTS. "Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, có phần nam tính ít nhiều gây khó khăn cho chúng em vì toàn bộ thành viên trong nhóm là nữ. Tuy nhiên, vì mục tiêu chiến thắng chung cuộc, nhóm sẽ cố gắng mang đến màn trình diễn mãn nhãn gửi tới khán giả", một thành viên của The Heat chia sẻ.

ĐH Thăng Long miệt mài tập vũ đạo của BTS Các thành viên của The Heat hăng say tập luyện từ 20-22h mỗi tối.

Thành Anh