Demi Lovato yêu người mới

MỹCa sĩ Demi Lovato hẹn hò diễn viên Max Ehrich ba tháng sau khi chia tay người mẫu Austin Wilson.

Ngày 25/3, nguồn tin thân cận của cặp sao xác nhận với tờ Eonline, chia sẻ một số hình ảnh hai người cùng đi chơi, mua sắm tại Los Angeles. Tin đồn hai người hẹn hò có từ đầu tháng 3, khi Demi và Max liên tục bình luận trong các bài viết của nhau trên mạng xã hội.

Demi Lovato và bạn trai Max Ehrich đi mua sắm tại Los Angeles hồi giữa tháng 3. Ảnh: Backgrid.

"Max thích âm nhạc và các hoạt động nâng cao sức khỏe. Anh ấy có nhiều điểm chung và tạo ảnh hưởng tích cực tới Demi", nguồn tin cho biết. Max và Demi hiện cùng cách ly tại nhà riêng của nữ ca sĩ vì Covid-19. Cặp sao dành nhiều thời gian bên nhau, trò chuyện với bạn bè qua mạng xã hội.

Max Ehrich, sinh năm 1991, là diễn viên kiêm ca sĩ, vũ công người Mỹ gốc Đức. Anh được biết đến qua vai diễn Fenmore Baldwin trong series truyền hình The Young and the Restless - từng nhận một đề cử Emmy.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)... Những năm gần đây, Demi rũ bỏ hình ảnh "công chúa Disney" và liên tiếp vướng các bê bối ăn chơi, phải đi cai nghiện.

Demi Lovato - 'Sober' Ca khúc "Sober" của Demi Lovato. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Eonline)