Demi Lovato yêu bạn trai xăm trổ

Nữ ca sĩ Demi Lovato cho biết đang hẹn hò người mẫu Austin Wilson, nổi tiếng với phong cách nổi loạn và thích thể thao mạo hiểm.

Ngày 13/11, giọng ca Sorry not Sorry khoe hình ảnh hôn bạn trai mới trên Instagram. Cô gọi Austin là "tình yêu của em". Austin cũng chia sẻ một bức ảnh hai người ôm nhau trong phòng ngủ trên trang cá nhân của anh.

Demi Lovato và bạn trai mới. Ảnh: Instagram.

Austin là người mẫu tại Los Angeles, Mỹ. Anh nổi tiếng với phong cách nổi loạn, xăm trổ khắp mặt và cơ thể. Cha anh - George Wilson - từng là người chơi trượt ván nổi tiếng tại Mỹ, hiện làm thiết kế thời trang. Austin có chung sở thích với cha, thích các môn thể thao mạo hiểm.

Người mẫu Austin Wilson. Ảnh: Instagram.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)...

Những năm gần đây, Demi rũ bỏ hình ảnh "công chúa Disney" và liên tiếp vướng các bê bối ăn chơi, phải đi cai nghiện. Hồi tháng 9, nữ ca sĩ hẹn hò ngôi sao truyền hình Mike Johnson một thời gian ngắn trước khi đến với Austin.

Demi Lovato - 'Sober' Demi Lovato hát "Sober". Video: Youtube.

Đạt Phan