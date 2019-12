MỹCa sĩ Demi Lovato và người mẫu nam Austin Wilson chia tay ít ngày trước mùa Giáng sinh, sau hơn một tháng hẹn hò.

Ngày 21/12, giọng ca Sober báo tin trên Instagram và mong người hâm mộ không làm phiền Austin. "Anh ấy là người tốt, khác với vẻ ngoài đầy hình xăm ngổ ngáo. Các cuộc chia tay đều khiến hai phía đau khổ. Hãy đối xử tử tế và cầu mong những điều tốt đẹp nhất với nhau", Demi viết. Cặp sao không tiết lộ lý do chia tay và xóa hết hình ảnh chụp chung suốt thời gian qua trên mạng xã hội.

Demi Lovato chia tay bạn trai Austin Wilson. Ảnh: Instagram.

Austin Wilson là người mẫu tại Los Angeles, Mỹ. Anh nổi tiếng với phong cách nổi loạn, xăm trổ khắp mặt và cơ thể. Cha anh - George Wilson - từng là người chơi trượt ván nổi tiếng tại Mỹ, hiện làm thiết kế thời trang. Austin có chung sở thích với cha, thích các môn thể thao mạo hiểm.

Demi Lovato công khai hẹn hò Austin Wilson từ đầu tháng 11, khi hai người đăng ảnh hôn nhau trên Instagram. Thời gian qua, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp họ đi du lịch và hẹn hò tại các nhà hàng, quán rượu. Hôm 21/11, Demi Lovato tự đăng ảnh bụng bầu trên trang cá nhân, rộ lên tin đồn cô có thai với Austin. Tuy nhiên, Demi sau đó cho biết bức ảnh là trò đùa, ý muốn nói đang thực hiện album mới - đứa con tinh thần tiếp theo của cô.

Demi Lovato trêu đùa người hâm mộ với bức ảnh mang thai. Ảnh: Instagram.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)... Những năm gần đây, Demi rũ bỏ hình ảnh "công chúa Disney" và liên tiếp vướng các bê bối ăn chơi, phải đi cai nghiện. Hồi tháng 9, nữ ca sĩ hẹn hò ngôi sao truyền hình Mike Johnson một thời gian ngắn trước khi đến với Austin.

Demi Lovato - 'Sober' Ca khúc "Sober" của Demi Lovato. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Female First)