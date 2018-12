DeAura tổ chức đại tiệc 'Candle Light Party'

Ca sĩ Minh Ngọc - Á quân The Voice Việt Nam 2018 xuất hiện trên sân khấu với bốn ca khúc: Never enough, Cô ấy là ai, Bóng mây qua thềm, Vì em đã quá yêu anh. Các ca khúc đều truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu, ước mơ, niềm kiêu hãnh,... mang tới những giây phút lắng đọng, nồng nàn.