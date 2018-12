Deadpool tặng vé World Cup để xin lỗi David Beckham

Hai phim Việt và 13 phim ngoại ra mắt trong tháng 5 / MV Celine Dion hát nhạc phim 'Deadpool 2' gây sốt

Đoạn phim dài một phút rưỡi bắt đầu với tình tiết David Beckham xem phim Deadpool (2016), trong đó có cảnh Deadpool (Ryan Reynolds đóng) trêu đùa giọng nói của Beckham. Sau đó, người hùng bất ngờ xuất hiện ngoài đời thật với nhiều món quà ngộ nghĩnh để xin lỗi Beckham nhưng đều bị từ chối.

Deadpool xin lỗi David Beckham trong đoạn phim kỳ quặc Chỉ đến khi Deadpool tặng cựu danh thủ hai vé xem World Cup, họ mới làm hòa với nhau. Lúc này, Beckham tiết lộ anh giận Deadpool không phải bởi câu đùa trong phim mà bởi các phim dở mà Ryan Reynolds từng đóng như Boltneck (2000), Blade: Trinity (2004), Green Lantern (2011)...

David Beckham là cựu danh thủ người Anh, từng gặt hái nhiều thành công trong máo áo câu lạc bộ Manchester United và Real Madrid. Sau khi giải nghệ năm 2013, anh tập trung vào việc kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động truyền thông. Trên màn bạc, cựu cầu thủ từng đóng vai khách mời trong The Man from U.N.C.L.E. (2015) và King Arthur: Legend of the Sword (2017).

Domino (trái) và Cable (phải) là hai dị nhân sẽ tham gia "Deadpool 2".

Đăng trên Youtube từ ngày 10/5, đoạn phim thu hút hơn ba triệu lượt xem cùng hơn 3.000 bình luận trong chưa đầy một ngày. Trích đoạn tiếp tục phong cách trào phúng của nhân vật Deadpool. Trước đó, nhà sản xuất từng tung trailer kỳ quặc của Deadpool 2 với cảnh anh hướng dẫn vẽ tranh hay MV nhạc phim có cảnh người hùng múa minh họa cho Celine Dion.

Deadpool 2 kể tiếp câu chuyện của Deadpool - người hùng dị biệt, chém giết đẫm máu nhưng liên tục gây cười với các câu nói bỗ bã. Trong phần mới, dị nhân tên Cable (Josh Brolin đóng) đến từ tương lai để giết đứa trẻ mà anh cho là hiểm họa. Để ngăn Cable, Deadpool phải tập hợp một biệt đội dị nhân mang tên X-Force.

