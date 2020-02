Dấu ấn màn ảnh của bốn sao trẻ Việt

Danh sách giải thưởng tại Ngôi sao xanh lần thứ 6 năm 2019 Hạng mục truyền hình Giải do khán giả bình chọn

Nam diễn viên được yêu thích nhất: Jun Phạm

Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Đàm Phương Linh

Phim truyền hình được yêu thích nhất: Cô Thắm về làng 4

Nam diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: Kartikey Malviya

Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: Shivani Surve

Phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất: Vị vua huyền thoại

Giải do hội đồng nghệ thuật bình chọn

Gương mặt truyền hình triển vọng: Tim

Nam diễn viên truyền hình xuất sắc: Lương Thế Thành

Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc: Xuân Văn

Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc: Dũng Nghệ

Phim truyền hình xuất sắc: Ngũ hợi tấn hỷ Hạng mục phim chiếu mạng (web drama)

Giải do hội đồng nghệ thuật và khán giả bình chọn

Nam diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc: Duy Khánh

Nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc: Ngọc Thanh Tâm

Phim chiếu mạng hay nhất: Ghe bẹo ghẹo ai Hạng mục điện ảnh

Giải do khán giả bình chọn

Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất: Huỳnh Lập

Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất: Hoàng Yến Chibi

Giải do hội đồng nghệ thuật bình chọn

Gương mặt điện ảnh triển vọng: Bé Minh Chiến

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Hứa Minh Đạt

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Trần Thanh Hoa

Sáng tạo xuất sắc: quay phim Cường Nguyễn Ngọc C.U

Nam diễn viên chính xuất sắc: HuyMe

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Ngô Thanh Vân

Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc: đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân

Phim điện ảnh xuất sắc: Gái già lắm chiêu 2

