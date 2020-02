"Joker" chuyển đổi tông màu theo tâm trạng nhân vật, còn ê-kíp "1917" khiến cả phim giống như chỉ có một cú máy.

Cảnh đẹp trong năm đề cử quay phim của Oscar 2020 Video: tổng hợp.

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, là một trong các sự kiện phim ảnh danh giá nhất thế giới. Giải lần 92 sẽ diễn ra ngày 9/2 ở Los Angeles (Mỹ), lần thứ hai liên tiếp không có người dẫn chương trình xuyên suốt. The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 và Once Upon a Time in Hollywood tranh giải quay phim.

Minh Dương - Ân Nguyễn