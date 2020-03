Đạo diễn thắng LHP Berlin bị gọi đi tù

IranMohammad Rasoulof - đạo diễn đoạt Gấu Vàng ở LHP Berlin - bị tòa Iran yêu cầu thực hiện án tù một năm ông từng lĩnh.

Theo Guardian, tòa án Iran gửi yêu cầu hôm 3/3, ba ngày sau khi đạo diễn thắng giải. Năm 2011, ông từng bị kết án tù với cáo buộc làm phim tuyên truyền chống phá chính phủ. Đạo diễn đồng thời bị cấm làm phim trong hai năm.

Đạo diễn Mohammad Rasoulof. Ảnh: EPA.

Luật sư của Mohammad cho biết đạo diễn phản đối án tù và sẽ kháng cáo, nhất là trong bối cảnh Iran đang bùng phát Covid-19. Chính phủ nước này tạm thả 54.000 tù nhân vì sợ lây lan dịch. Quốc gia Trung Đông hiện ghi nhận 2.922 người nhiễm, cao thứ tư thế giới. 92 ca trong số đó tử vong.

Cuối tháng 2, Mohammad thắng giải Gấu Vàng - giải cao nhất LHP quốc tế Berlin - với phim There Is No Evil. Tác phẩm xoay quanh bốn câu chuyện có liên quan đến án tử hình và quyền tự do tại Iran. Mohammad không tới liên hoan nhận giải vì bị chính phủ cấm bay. Diễn viên Baran Rasoulof - con gái đạo diễn - nhận thay ông.

Năm 2011, Mohammad thắng hai giải tại LHP Cannes (Pháp) với phim Goodbye. Tác phẩm kể về nữ luật sư bị chính phủ tước bỏ hộ chiếu và không thể ra nước ngoài, khai thác chủ đề quyền tự do của người Iran. Ông và đồng nghiệp Jafar Panahi bị kết án tù sáu năm và cấm làm phim trong hai thập kỷ. Sau quá trình kháng án, Mohammad được giảm án xuống còn một năm và được tại ngoại.

Trailer There Is No Evil

Đạt Phan (theo Guardian)