Đạo diễn Nhật có thể đã chết trong vụ cháy hãng hoạt hình

Truyền thông Nhật nghi Yasuhiro Takemoto - nổi tiếng với series "Lucky Star" - là một trong 34 người thiệt mạng vì tai nạn.

Những tác phẩm ghi dấu ấn của hãng hoạt hình Kyoto Animation / Nghi phạm từng tới thăm dò xưởng phim Nhật trước khi phóng hỏa

Ngày 23/7, tờ Yomiuri Shimbun cho biết Takemoto mất tích từ sau vụ cháy hôm 18/7 ở Nhật, cha đạo diễn không liên lạc được với anh. Ông được cảnh sát mời xét nghiệm ADN để kiểm tra mối liên hệ với các nạn nhân. "Tôi khóc và khóc, đến kiệt sức", ông nói. Trên mạng xã hội Nhật, một số tài khoản nói anh đã qua đời, khiến nhiều người vào bình luận thương tiếc.

Đạo diễn Yasuhiro Takemoto. Ảnh: Twitter.

Đến nay, chưa có kết luận chính xác về tình trạng của Yasuhiro Takemoto. Theo yêu cầu của chủ tịch hãng phim - Hideaki Hatta, cảnh sát không công bố danh tính những người thiệt mạng.

Yasuhiro Takemoto sinh năm 1972, làm việc ở Kyoto Animation từ năm 1996. Theo Hollywood Reporter, anh được giới hoạt hình Nhật xem là một trong các nghệ sĩ hàng đầu. Series ghi dấu ấn đầu tiên của Takemoto là Full Metal Panic? Fumoffu (2003). Năm 2007, anh thay thế đạo diễn Yutaka Yamamoto làm loạt phim nổi tiếng Lucky Star - xoay quanh bốn nữ sinh trung học.

Xưởng hoạt hình Kyoto Animation sau vụ cháy. Ảnh: AFP.

Một số tác phẩm khác của anh là The Melancholy of Haruhi Suzumiya và The Disappearance of Haruhi Suzumiya (thu tám triệu USD ở Nhật, ra rạp ở Mỹ). Gần đây, Takemoto đạo diễn một tập trong series Violet Evergaden - kể về nữ chiến binh hòa nhập với xã hội, được đánh giá cao và chiếu trên Netflix.

Trên trang cá nhân, Aya Hirano - nghệ sĩ lồng tiếng The Melancholy of Haruhi Suzumiya - chia sẻ: "Tôi kiềm nén cảm xúc. Tôi tan nát cõi lòng nhưng chúng ta không thể để bi kịch nhấn chìm mình. Hoạt hình là một khía cạnh tiêu biểu của văn hóa Nhật. Chúng ta không được để hành vi tàn độc này hủy hoại văn hóa và nghệ thuật".

Cảnh sát Nhật hiện tập trung vào nghi phạm Shinji Aoba (41 tuổi) - người được một số nhân chứng nói đã đổ chất lỏng, hét lên "Chết đi" và châm lửa. Truyền thông Nhật nói Aoba có tiền án trộm cướp và ra tay vì cho rằng hãng phim ăn cắp ý tưởng tiểu thuyết của mình. Aoba cũng bị bỏng nặng và đang điều trị ở bệnh viện.

Các cảnh phim của hãng Kyoto Animation 10 phim nổi bật của hãng Kyoto Animation.

Ân Nguyễn