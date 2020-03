Đạo diễn Marvel tự cách ly

Đạo diễn Mỹ Destin Daniel Cretton tự cách ly, làm xét nghiệm nCoV để bảo vệ con trai mới sinh khi đến Australia quay phim.

Theo Variety, đạo diễn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings được bác sĩ yêu cầu tự cách ly, đồng thời làm xét nghiệm để đảm bảo âm tính với nCoV. Cretton làm điều này để bảo vệ con trai mới sinh của anh (có thể bị lây nhiễm nếu tiếp xúc với bố khi Cretton mắc bệnh). Đạo diễn đang ở Australia quay phim và mang con theo. Dù chưa có dấu hiệu bệnh, nhà làm phim lo ngại anh có nguy cơ không nhỏ khi thường di chuyển, gặp nhiều người do tính chất công việc.

Destin Daniel Cretton (trái) và Simu Liu tại lễ hội truyện tranh Comic-Con ở Mỹ, tháng 7/2019. Ảnh: Invision.

Do vấn đề của Cretton, đoàn phim Shang-Chi ngừng quay. Dự án siêu anh hùng của Marvel ghi hình ở Australia từ tháng 2. "Đây là một thời điểm chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi đánh giá cao sự thấu hiểu của mọi người, trong lúc cố vượt qua điều này", đơn vị chia sẻ.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là dự án đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh nhân vật gốc Á. Nhân vật chính tên Shang-Chi, biệt danh Bậc thầy Kung Fu với võ công siêu phàm. Đảm nhận vai này là Simu Liu - sao Canada sinh năm 1989, từng là diễn viên đóng thế. Phim còn quy tụ Lương Triều Vỹ và Awkwafina, dự kiến chiếu năm 2021.

Khi Covid-19 lan rộng, nhiều nghệ sĩ bị ảnh hưởng đời tư. Tom Hanks và vợ - Rita Wilson - đã nhiễm nCoV, đang điều trị ở Australia. Orlando Bloom cũng tự cách ly sau khi trở về Mỹ từ đợt quay phim ở Czech. Nhiều bom tấn như Mulan, No Time to Die và Fast & Furious 9 đã dời ngày công chiếu.

Ân Nguyễn