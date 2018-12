Đạo diễn 'L.A Confidential' qua đời ở tuổi 71

10 cảnh phim hành động làm khán giả chóng mặt / Phim hành động 41 triệu USD của Lee Min Ho gây sốt ở Trung Quốc

Gia đình Curtis Hanson báo tin trên The New York Times nhà làm phim qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Trước đó, ông chống chọi chứng mất trí trong thời gian dài.

Đạo diễn Curtis Hanson.

Curtis Hanson sinh năm 1945 ở Los Angeles, có mẹ kinh doanh bất động sản và bố là một giáo viên. Ông từng bỏ dở trung học để đi làm nhiếp ảnh tự do và biên tập viên tạp chí điện ảnh. Curtis bắt đầu làm phim từ năm 1970 với vai trò biên kịch tác phẩm The Dunwich Horror. Sau đó, ông đạo diễn nhiều phim ăn khách như The Hand That Rocks the Cradle, The River Wild hay 8 Mile.

Thành công lớn nhất của ông là phim hình sự L.A. Confidential. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Ellroy, cốt truyện kể về thế giới ngầm ở Hollywood, nơi cảnh sát thối nát móc ngoặc các băng đảng tội phạm lũng loạn cuộc sống dân thường.

"L.A Confidential" giúp Kim Basinger, Kevin Spacey và Russell Crowe nổi danh.

Sau khi ra mắt năm 1997, L.A Confidential nhận chín đề cử Oscar, gồm "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc". Tác phẩm cạnh tranh với Titanic ở nhiều hạng mục, cuối cùng giành hai giải - "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" cho đạo diễn kiêm biên kịch và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho Kim Basinger.

Phim là bệ phóng tên tuổi cho tài tử Kevin Spacey và minh tinh Kim Basinger. Tác phẩm cũng giúp phát hiện Russell Crowe - khi đó vừa từ New Zealand sang Mỹ và sau này thành danh với Gladiator.

Cảnh hành động đặc sắc của "L.A Confidential" Cảnh hành động kinh điển trong 'L.A Confidential'

Năm 2015, tác phẩm được Viện phim Quốc hội Mỹ chọn lưu trữ. Tạp chí Sight and Sound xếp L.A Confidential vào danh sách 10 phim hình sự xuất sắc của thập niên 1990.

Vũ Văn Việt