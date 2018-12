Đạo diễn kỳ cựu Pháp bị điều tra tội cưỡng hiếp

Cannes 2018 sôi động chuyện bạo lực, tình dục và tương lai điện ảnh / Nhà sản xuất của Netflix tố cáo bị Harvey Weinstein hiếp dâm

Trên đài Europe 1, cảnh sát Pháp cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi nhận đơn tố cáo. Theo nữ diễn viên (giấu tên), cô gặp Luc Besson ngày 17/5 tại một khách sạn ở Paris và được mời một tách trà khiến cô ngất sau khi uống. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình bị cưỡng hiếp, còn đạo diễn đã rời khỏi phòng và để lại một khoản tiền. Diễn viên cho biết cô và Besson có quan hệ tình cảm trong hai năm nhưng đã chia tay.

Luc Besson là người mới nhất bị tố cáo trong phong trào Me Too.

Trên AFP, Besson phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng chúng là chuyện tưởng tượng. Ông xác nhận nữ diễn viên là một người ông biết nhưng khẳng định chưa từng có hành vi sai trái với cô.

Vụ Luc Besson bị tố cáo diễn ra ngay vào thời điểm diễn ra Liên hoan phim Cannes (Pháp). Trong đêm trao giải ngày 19/5, nữ diễn viên Asia Argento có bài phát biểu xúc động, nhắc lại việc ông trùm Harvey Weinstein cưỡng hiếp cô ở Cannes năm 1997.

* Asia Argento phát biểu ở Cannes

Asia Argento tố cáo xâm hại tình dục ở Cannes

Luc Besson sinh năm 1959, là nhà làm phim Pháp kỳ cựu, từng nhận đề cử đạo diễn ở giải César (được ví như Oscar nước Pháp) với phim Léon: The Professional (1994) và The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999). Ông là biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn hơn 50 phim, trong đó có nhiều tác phẩm thắng lớn phòng vé. Besson kết hôn bốn lần và có năm người con. Vợ hiện tại của ông là nhà sản xuất phim Virginie Silla.

Ân Nguyễn