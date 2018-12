Đạo diễn Hong Kong tố cáo bị phi công cưỡng bức

Tài tử Hàn bị tố cáo từng cưỡng bức sao nữ trong nhà vệ sinh / Tài tử Nhật giải nghệ vì bê bối cưỡng bức cô gái 17 tuổi

Hôm 23/7, đạo diễn Lâm Thục Trinh ra thông cáo về việc cô bị xâm hại trong quá trình làm phim Route ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Khoảng 6h ngày 16/7, khi đang ngủ trong khách sạn đoàn phim thuê, cô thấy có người đè lên mình, sờ soạng ngực. Người đàn ông lạ mặt chỉ mặc nội y. Theo bản năng, Lâm Thục Trinh đánh, đuổi người này khỏi phòng. Nhân viên khách sạn báo công an.

Đạo diễn Lâm Thục Trinh.

Theo điều tra, người đàn ông họ Bạch, là phi công tập sự của hãng Hainan Airlines. Anh này ở phòng bên cạnh của Lâm Thục Trinh, mò vào phòng cô từ ban công tầng 18. Tại đồn công an, anh này khai hành động thiếu kiểm soát do uống rượu. Bạn và cấp trên của Bạch đều có mặt khuyên Lâm Thục Trinh hòa giải để Bạch tiếp tục công việc với lý do "chi phí đào tạo một phi công rất lớn".

"Công an nói tôi đã đánh Bạch, nếu tôi kiên quyết kiện anh ta, phía anh ta sẽ kiện ngược tôi tội tấn công người khác", Lâm Thục Trinh viết. Đạo diễn Hong Kong cho biết do không hiểu luật pháp ở Trung Quốc đại lục, cô quyết định về Hong Kong nhờ luật sư tư vấn. "Một người sắp trở thành phi công, nắm trong tay sinh mệnh của hàng trăm người lại có thể uống rượu sau đó mạo hiểm trèo qua ban công tầng 18 để xâm hại người khác? Trong khi công ty hàng không chỉ lo chi phí đào tạo phi công cao, không nghĩ đến an toàn của người khác. Quá đáng tiếc", Lâm Thục Trinh viết.

Trước trình bày của Lâm Thục Trinh, đại diện Hainan Airlines ra thông cáo cho biết công ty đã đình chỉ công tác Bạch, để anh này toàn tâm toàn ý phối hợp cảnh sát điều tra sự việc. Công ty khẳng định yêu cầu cơ bản với nhân viên là tuân thủ pháp luật, không dung túng bất kỳ hành vi trái pháp luật nào.

Lâm Thục Trinh mệt mỏi và thất vọng sau sự việc. Dù đã làm việc cùng đoàn phim Route sáu tháng, cô quyết định từ bỏ công việc ở đây. "Khi chia tay diễn viên đóng nữ chính, cô ấy khóc. Bắt đầu xây dựng mối quan hệ từ số 0, đến nay cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi", Lâm Thục Trinh thổ lộ. Phim có sự tham gia của Tạ Thiên Hoa, Trịnh Gia Dĩnh.

* "Vua Kungfu" - bom tấn Lâm Thục Trinh tham gia thực hiện

Trailer phim Vua Kungfu

Lâm Thục Trinh từng tham gia nhiều phim võ thuật, hành động. Cô là phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn phim Vua Kungfu (The Forbidden Kingdom, hợp tác Lý Liên Kiệt, Thành Long), Đầu danh trạng (The Warlords, hợp tác Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa), Thiếu niên A Hổ... Cô cũng nằm trong êkíp các phim Câu chuyện cảnh sát 4, Hoàng Phi Hồng: Tây vực hùng sư, Đại náo phố Bronx...

Như Anh