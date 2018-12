Đạo diễn hoạt hình ăn khách Nhật không muốn làm phim người đóng

‘Cô gái vượt thời gian’ - sức hút của phim về tuổi trưởng thành / Đạo diễn ăn khách nhất Nhật Bản được ví như Hayao Miyazaki

- Khi mới bắt đầu sự nghiệp, anh từng suýt trở thành một đạo diễn phim live-action (người đóng). Dòng phim hành động với diễn viên thật vẫn vốn được xem dễ kiếm tiền hơn, lý do gì khiến anh chuyển sang làm hoạt hình?

- Tôi thích vẽ từ nhỏ và luôn muốn trở thành một nhà làm phim hoạt hình. Tôi tốt nghiệp ngành mỹ thuật của Đại học Nghệ thuật Kanazawa nên việc theo đuổi hoạt hình là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên khi bắt đầu sự nghiệp, một cái tên mới như tôi gặp không ít khó khăn ở lĩnh vực này, trong khi phim live-action lại có rất nhiều cơ hội để thử sức. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi hoạt hình. Ở thị trường Nhật Bản hiện nay, hoạt hình nội địa vẫn là dòng phim có sức hút khán giả nhất, thậm chí vị thế của nó còn cao hơn cả các bom tấn hành động của Hollywood.

Đạo diễn Mamoru Hosoda tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo hồi cuối tháng 10. Ảnh: Nick M.

- Hollywood đang có xu hướng làm phiên bản người thật của các phim hoạt hình kinh điển, như “Cinderella” hay “Beauty and the Beast”. Một thập kỷ qua, anh có 4 tác phẩm rất thành công. Anh có dự định làm phim live-action cho chúng?

- Tôi thấy xu thế của các nhà làm phim Hollywood rất thú vị nhưng bản thân tôi không có ý định làm phim người đóng. Thế giới phim hoạt hình còn quá nhiều điều để tôi khám phá. Tôi sẽ luôn tìm một câu chuyện mới chứ không phát triển thêm hay làm lại các tác phẩm cũ. Tôi thấy nhiều đạo diễn hoạt hình của Hollywood sau một thời gian họ chuyển sang làm phim người thật. Ví dụ như Brad Bird, từ sau Ratatouille (2007), anh ấy tập trung làm các dự án bom tấn như Mission Impossible hay Tomorrowland và đã lâu không làm hoạt hình. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tiếc vì có quá nhiều thứ ở thể loại này mà chúng ta có thể khai thác.

- Các phim của anh thường có chủ đề về những cuộc xung đột xảy ra trong thế giới thật và pha lẫn giả tưởng. Anh tìm nguồn cảm hứng từ đâu cho những chủ đề như vậy?

- Tôi thích ý tưởng về những cuộc tranh đấu giữa hai phe vì cuộc sống của chúng ta luôn có hai mặt. Trong Summer Wars là xung đột giữa con người và máy móc, Wolf Children là con người và môi trường tự nhiên còn trong The Boy and the Beast là con người với quái vật. Các câu chuyện ấy tôi cũng lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân. Tôi viết kịch bản Wolf Children khi nghĩ về người mẹ quá cố và đứng ở vị trí người con nhớ lại mình đã được dạy dỗ khôn lớn thế nào. The Boy and the Beast lại dựa trên những ký ức ngày bé giữa tôi và cha. Chẳng có câu chuyện nào chân thực hơn những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta.

- Hình ảnh bầu trời xanh ngắt với đám mây trắng luôn xuất hiện trong các phim của anh. Biểu tượng này có ý nghĩa thế nào với anh?

- Đó là ký ức ngày bé của tôi. Lúc còn nhỏ, tôi sống ở thị trấn Kamiichi thuộc tỉnh Toyama. Thời ấu thơ, tôi thích nhìn lên bầu trời xanh và quan sát những đám mây trắng trôi lững lờ phía sau ngọn núi. Hình ảnh đó đã in sâu trong tôi và sau này khi tôi rời Kamiichi để lên thành phố, bầu trời xanh với đám mây trắng là thứ tôi luôn nhớ về quê hương mình và trở thành biểu tượng trong các phim của tôi.

Biểu tượng bầu trời xanh và đám mây trắng xuất hiện ở các phim của Mamoru Hosoda.

- Anh từng được so sánh với Hayao Miyazaki – huyền thoại của Ghibli Studio (đạo diễn phim “Spirited Away”) – trong một thời gian dài nhưng nay, sự chú ý đã chuyển sang Makoto Shinkai sau thành công của “Your Name”. Anh cảm thấy thế nào?

- 10 năm qua, trong gần như mọi cuộc phỏng vấn, mọi người vẫn hay so sánh và gọi tôi là “Hayao Miyazaki mới”. Khi tôi mới lên, Miyazaki luôn là “người hùng”, hình mẫu để tôi noi theo. Đến nay, với cương vị là một đạo diễn, tôi luôn cố gắng phải tạo ra những sản phẩm tốt hơn người đồng nghiệp đi trước, đồng nghĩa với việc Miyazaki hay Makoto Shinkai đều là đối thủ của tôi. Nhưng tôi rất mừng cho Makoto với thành công của Your Name – bộ phim ăn khách nhất năm nay ở thị trường Nhật và đã vượt qua Avatar. Đây là một tin vui cho phim hoạt hình Nhật Bản.

Bốn phim hoạt hình ăn khách của Mamoru Hosoda.

- Đến nay, anh vẫn đều đặn cứ ba năm ra một phim. Sau thành công của “The Boy and The Beast” vào năm 2015, anh sẽ mang tới cho khán giả điều gì mới vào năm 2018?

- Tôi hứa năm 2018 sẽ ra mắt tác phẩm tiếp theo. Dự án mới tiếp tục được dựa trên những trải nghiệm của bản thân tôi. Từ lúc lên làm cha, thế giới quan của tôi cũng thay đổi, đặc biệt là khi con trai thứ hai của tôi chào đời vào cuối năm ngoái. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, bộ phim mới của tôi có thể sẽ ra mắt sớm hơn trong hai năm tới.

Mamoru Hosoda sinh năm 1967, bắt đầu hoạt động từ năm 1989 và từng khởi nghiệp làm trong tổ hoạt hình của hai loạt phim nổi tiếng châu Á là Thủy thủ mặt trăng và Bảy viên ngọc rồng. Sau đó, ông ghi dấu ấn với các phim hoạt hình điện ảnh như The Girl Who Leapt Through Time (2006), Summer Wars (2009), Wolf Children (2012). Tác phẩm mới nhất ra mắt mùa hè năm ngoái - The Boy and the Beast - biến Mamoru Hosoda trở thành đạo diễn ăn khách Nhật Bản khi đây là bộ phim nội địa có doanh thu cao thứ nhì năm 2015 ở Nhật (48,6 triệu USD). The Boy and the Beast cũng đã bán bản quyền chiếu ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguyên Minh thực hiện