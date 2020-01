Đạo diễn gạo cội kịch Broadway qua đời

Jack Garfein - người từng thực hiện nhiều vở nhạc kịch, phim ở Hollywood - mất hôm 30/12 vì bệnh bạch cầu, hưởng thọ 89 tuổi.

Jack Garfein sinh năm 1930, là người Mỹ gốc Ukraine. Ông từng mất hết gia đình trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm 1946, ông chuyển đến Mỹ với mơ ước trở thành diễn viên. Ông giành một học bổng liên quan đến điện ảnh và được đạo diễn người Đức - Erwin Piscator - dìu dắt.

Năm 1951, ông được công chúng biết đến khi đạo diễn thành công vở kịch Calder Willingham's End as a Man. Ông sau đó nổi tiếng với nhiều tác phẩm trên sân khấu Broadway như The Sin of Pat Muldoon, Girls of Summer, Shadow of a Gunman. Ở tuổi 23, ông nhận giải thưởng The Show Business Award (Đạo diễn xuất sắc các vở kịch Broadway). Ngoài ra, ông sản xuất hai vở kịch kinh điển cho Broadway, được viết bởi Arthur Miller - The Price (1979) và The American Clock (1980).

Đạo diễn Jack Garfein ở một sự kiện năm 2018. Ảnh: Courtesy of From the Depths.

Garfein cũng là đạo diễn The Strange One (1957) - phim truyền hình đề tài đồng tính với sự tham gia của diễn viên Gazzara, Something Wild (1961) - phim nói về một vụ cưỡng bức, giam cầm nữ sinh do Carroll Baker thủ vai. Ngoài vai trò đạo diễn, ông từng dạy diễn xuất cho nhiều ngôi sao Hollywood như James Dean, Ben Gazzara, Bruce Dern, Steve McQueen, George Peppard, Doris Roberts... Ông lập xưởng phim mang tên mình - Le Studio Jack Garfein - năm 1985. Đạo diễn xuất bản cuốn Life and Acting: Techniques for the Actor năm 2010.

Minh tinh Carroll Baker - người từng được đề cử giải Oscar cho "Nữ chính xuất sắc" với bộ phim Baby Doll (1959) - là vợ cũ của ông. Họ là bạn học ở lớp diễn xuất.

Hà Thu (theo Hollywood Reporter)