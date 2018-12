Đạo diễn ‘Fast & Furious 7’ trở lại hè này với phim kinh dị

Đạo diễn gốc Á James Wan và đường tiến thân ở Hollywood / Phim 'The Conjuring 2' kể về thế giới siêu nhiên ở London

James Wan là đạo diễn người Malaysia gây tiếng vang tại Hollywood trong vài năm trở lại đây. Sau khi đạo diễn bom tấn Fast & Furious 7 (thu về hơn 1,5 tỷ USD) hè năm ngoái, anh đã từ chối thực hiện tiếp Fast & Furious 8 để dành tâm sức với loạt phim kinh dị mình gắn bó – The Conjuring. Sau hơn một năm thực hiện, The Conjuring 2 sẽ ra mắt tháng 6 này.

James Wan - nhà làm phim gốc Malaysia.

The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist tiếp tục dựa trên một trong 10.000 hồ sơ điều tra của cặp vợ chồng nhà ngoại cảm Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga đóng). Chuyện phim diễn ra vào cuối thập niên 1970 tại vùng Enfield của nước Anh. Tại đây, người mẹ đơn thân Hodgson sống cùng bốn đứa con gái. Bọn trẻ bị các thế lực siêu nhiên quấy nhiễu liên tục. Bà mẹ buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của hai nhà ngoại cảm – Ed và Lorraine Warren – đến điều tra và giải cứu con mình khỏi tà ác.

Tập đầu ra mắt năm 2013 từng được coi là một trong những phim kinh dị hay nhất năm đó. Với kinh phí sản xuất khiêm tốn là 20 triệu USD, The Conjuring đã đạt được 318 triệu USD trên toàn cầu và giành được nhiều lời khen từ cả khán giả lẫn giới phê bình. Nhà biên kịch nổi tiếng với loạt phim truyền hình kinh dị The Walking Dead – David Leslie Johnson – được mời chấp bút kịch bản phần hai của The Conjuring.

Một cảnh trong phim "The Conjuring 2".

James Wan sinh năm 1977, vốn là người Malaysia gốc Hoa, lớn lên và học tập tại Australia. Từ thời niên thiếu, James đã có đam mê làm phim cháy bỏng. Bắt đầu tạo được tiếng vang từ bộ phim độc lập đầu tay Stygian (2000), anh bắt đầu dấn thân theo đuổi thế giới kinh dị và nhanh chóng nổi tiếng với Saw (2004). Tiếp sau đó, các tác phẩm Dead Silence và Death Sentence bắt đầu định hình “thương hiệu” cho James Wan trong giới làm phim kinh dị.

Đến năm 2010, khi xu hướng phim kinh dị bắt đầu thoái trào, James Wan vực lại bằng tác phẩm Insidious, mang nỗi sợ tâm linh và thế giới siêu nhiên tới người xem. Sau đó, The Conjuring và Insidious 2 ra đời, tạo cơn sốt phòng vé. Phim của James Wan có tông màu ảm đạm, ánh sáng mang độ tương phản cao, cách kể chuyện nhanh mạnh cùng âm thanh dồn dập.

"The Conjuring 2" là một trong những phim kinh dị được chờ đợi nhất năm 2016.

The Conjuring 2 dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/6. Ngay sau bộ phim này, James Wan sẽ thực hiện bom tấn Aquaman về nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng của truyện tranh DC Comics.

Video: James Wan - bậc thầy phim kinh dị James Wan - bậc thầy phim kinh dị người Malaysia

Nguyên Minh