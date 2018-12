Đạo diễn ba tập '007' qua đời ở tuổi 97

Đời thăng trầm của James Bond già nhất màn bạc / Diễn viên 'James Bond' qua đời vì ung thư

Michael G. Wilson và Barbara Broccoli - các nhà sản xuất nhiều phim về 007 - thông báo: "Chúng tôi rất đau buồn khi biết tin người bạn yêu quý Lewis Gilbert qua đời. Lewis là một quý ông đích thực. Ông ấy có cống hiến to lớn cho ngành phim ảnh Anh cũng như các phim về Bond, từng đạo diễn các tập You Only Live Twice, The Spy Who Loved Me và Moonraker - những phim được xem là kinh điển trong series này".

Trailer Moonraker Bạn bè, người thân của nhà làm phim không tiết lộ nguyên nhân ông qua đời. Trên Variety, đại diện Hội Đạo diễn Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi thương tiếc khi ông Lewis Gilberg mất. Di sản điện ảnh trong hơn 70 năm ông làm đạo diễn là nguồn cảm hứng cho nhiều người".

Phim "Alfie" (1969).

Lewis Gilberg sinh ngày 6/3/1920 ở London (Anh), là diễn viên nhí vào thập niên 1930. Sau đó, ông chuyển hướng sang làm phim, từng là trợ lý cho đạo diễn huyền thoại Alfred Hitchcock trong Jamaica Inn (1939). Năm 1966, Gilberg đạo diễn Alfie - tác phẩm nổi tiếng, xoay quanh một chàng trai trăng hoa. Phim thắng giải của ban giám khảo (Jury Prize) ở Liên hoan phim Cannes, nhận năm đề cử Oscar và trở thành bệ phóng cho tài tử Michael Caine (thủ vai chính).

Gilbert (trái) và Roger Moore (phải, diễn viên thủ vai James Bond) trên trường quay "Moonraker". Ông Moore qua đời năm ngoái vì ung thư.

Dù ban đầu do dự, Gilbert nhận lời đạo diễn You Only Live Twice (1967) - phim thứ năm của series về James Bond. Sau thành công của phần này, ông tiếp tục làm The Spy Who Loved Me (1977) và Moonraker (1979) - tập phim được nhiều người nhớ đến với tình tiết 007 bay vào không gian. Từ thập niên 1980, Gilbert chia tay các bom tấn và tập trung làm các phim tâm lý như Educating Rita (1983), Shirley Valentine (1989) và Before You Go (2002).

Ông kết hôn với bà Hylda Tafler năm 1951, nhận nuôi người con riêng của bà tên John. Bộ đôi có với nhau một con trai tên Stephen Gilberg. Bà Hylda qua đời năm 2005.

