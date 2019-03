Danh ca Mỹ la hét trên truyền hình, phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục

R. Kelly - ca sĩ "I Believe I can Fly" - khóc, khẳng định anh vô tội, là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ danh dự.

Trang CNN vừa đưa tin R. Kelly phủ nhận việc quan hệ tình dục với các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên trong chương trình CBS This Morning. Khi trò chuyện với MC Gayle King, anh nhiều lần bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Danh ca la hét, bật khóc, chửi thề và vài lần phải xin dừng cuộc trò chuyện.

R. Kelly khẳng định bị một nhóm người hãm hại. Anh không tiết lộ cụ thể danh tính họ. "Họ đến từ quá khứ, họ cố gắng thêm thắt nhiều tình tiết để khiến sự việc có vẻ như thật", R. Kelly nói.

"Mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ... Cứ ghét hoặc yêu tôi đều được. Nhưng hãy suy nghĩ chín chắn. Những chuyện ngu ngốc này thực sự tệ... Tôi không làm những điều này. Đó không phải là tôi. Tôi đang chiến đấu cho chính mình", R. Kelly nức nở.

R. Kelly phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục R. Kelly trong chương trình của đài CBS.

Hôm 22/2, ca sĩ bị kết án 10 tội hình sự nghiêm trọng trong phiên xử tại quận Cook, Illinois, Mỹ. Hai phụ nữ đã đứng ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn ở Chicago, cho rằng R. Kelly từng có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và một trong số nạn nhân có bằng chứng buộc tội. Một cô gái khai chưa đủ tuổi khi quan hệ tình dục với R. Kelly từ năm 2008 tới 2010 tại bang Illinois. Anh ra tù tuần trước, sau khi được một người bạn nộp khoản bảo lãnh 100.000 USD.

Ca sĩ R. Kelly.

Trước đó, bộ phim tài liệu Surviving R. Kelly (Sống sót khỏi R. Kelly) phát sóng gây ra làn sóng phản đối ca sĩ. Phim mô tả chi tiết những cáo buộc của phụ nữ da đen về hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của R. Kelly. Hành vi của nam ca sĩ được cho là đã diễn ra trong 20 năm qua mà chưa bị xét xử. Nhà làm phim, phê bình âm nhạc Dream Hampton đóng vai trò giám đốc sản xuất. Tác phẩm có sự tham gia của các nghệ sĩ: John Legend, Chance the Rapper và Stephanie Edwards, thu hút 1,9 triệu người xem. Phản ứng của công chúng khiến anh sốc, nhập viện.

R. Kelly hát 'I believe I can fly' R. Kelly hát "I believe I can fly".

R. Kelly sinh ngày 8/1/1967, là một ca sĩ hip hop và R&B, nhạc sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng vào năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Kelly là tác giả của ca khúc nổi tiếng You are not alone từng được Michael Jackson thể hiện thành công. Các bản hit của anh gồm I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest...

Hà Thu