Dàn sao 'Tuyết sơn phi hồ': Người qua ba đời vợ, kẻ làm mẹ đơn thân

Lữ Lương Vỹ và vợ - doanh nhân Dương Tiểu Quyên - kết hôn năm 2001, có một con trai. Anh thường được khán giả khen phong độ ở tuổi 63. Trước Dương Tiểu Quyên, Lữ Lương Vỹ trải qua hai cuộc hôn nhân cùng diễn viên Châu Hải My và ca sĩ Quảng Mỹ Vân. Hôn nhân với Hải My tan vỡ sau tám tháng, quan hệ vợ chồng với Mỹ Vân cũng chỉ kéo dài một năm. Trên On, anh từng cho biết, hai lần tan vỡ hôn nhân đều vì tính cách không hợp.